L'any 2018 començaran les obres per recuperar el xalet de Gaudí a la Pobla

Fins ara, tenir un edifici als 1.500 metres d'alçada a la serra del Catllaràs obra del reconegut arquitecte Antoni Gaudí no havia servit a la Pobla de Lillet per obtenir els recursos econòmics necessaris per treure'l de l'ostracisme. D'un projecte de recuperació de l'icònic immoble xifrat en 543.833 euros, el consistori havia aconseguit fins al 2016, obtenir-ne 53.000. Uns diners que van servir per refer l'escala central perquè fos com l'havia dissenyat l'arquitecte a principi del segleXX.

La primera bona notícia per a aquesta joia patrimonial berguedana va arribar el febrer d'enguany, quan es va confirmar que el projecte rebria ajuda dels Fons de Desenvolupament Regional Feder (Feder). Una subvenció del 50 % del cost del projecte. Ara, a través del pla de Foment del Turisme hi arribaran uns 200.000 euros més. Ja només manca una ajuda de la Diputació de Barcelona per completar tot el finançament del projecte segons un satisfet Vicenç Linares, alcalde de la Pobla. «Tenim l'ajuda de la Diputació compromesa» i confia que arribi.

I com ha estat possible aconseguir uns diners que fins ara semblava impossible? Linares s'ha desfet en compliments cap als tècnics de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB). Han estat ells els que han introduït un element que ha estat clau per desencallar aquesta proposta: convertir el xalet en un espai complementari del projecte d'estacions de trail a l'alt Berguedà que promouen municipis de la zona. En total, és un projecte amb un pressupost de 681.914 euros, la major part del qual és per a la recuperació de xalet del Catllaràs i la resta, 135.963 euros, per a les estacions de trail. Per a Linares, la manera com ara s'ha plantejat la proposta ha estat determinant.

L'alcalde de la Pobla ha explicat que el 2018 serà l'any del xalet Catallarà, ja que el segon semestre és previst que comencin les obres de recuperació de l'edifici consistent en la rehabilitació de les façanes, la impermeabilització i aïllament de la coberta, la rehabilitació de les mansardes, l'adequació exterior, el condicionament de l'accés que ara és una pista sense asfaltar, la instal·lació de l'energia fotovoltaica i la depuració de les aigües. La restauració d'aquest espai propietat del consistori ha de ser el primer pas per fer-lo visitable i a partir d'aquí determinar-ne els nous futurs usos relacionats amb la natura i Antoni Gaudí.