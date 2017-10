Berga inicia les obres de rehabilitació de la teulada de l'ajuntament

L´Ajuntament de Berga ha posat en marxa la fase d´obres del projecte de substitució de la coberta de la Casa Consistorial. Es tracta d´una actuació que permetrà renovar íntegrament la teulada de l´immoble malmesa per l´acció de tèrmits i altres patologies que han deteriorat una bona part de l´estructura de fusta que la sustenta. Aquest deteriorament va requerir l´apuntalament d´algunes bigues a la tercera planta ocupada pel departament de Serveis Tècnics, el qual, va ser traslladat de forma provisional a les dependències municipals del carrer Balmes 3-5.

El projecte de reparació de la teulada té un pressupost de 86.959,96€ i contempla l´enderroc i el desmuntatge de la coberta, així com la seva total rehabilitació, substituint-ne els elements en mal estat. L´empresa Construccions J. Grau Font S.A. és l´encarregada de portar a terme els treballs que tenen un període d´execució d´uns tres mesos.

Durant la jornada d´ahir es va iniciar la instal·lació de la base de recolzament de la grua torre que ocuparà una superfície aproximada d´uns 25m2

, just a davant de l´entrada principal del consistori. Aquesta zona ha estat delimitada per una tanca perimetral que no impedirà l´accés de la ciutadana a l´edifici. Pel que fa a la realització dels treballs a la zona d´intervenció, es preveu que aquests s'iniciïn avui mateix amb el desmuntatge del fals sostre de l´última planta del consistori i amb l´execució de diverses prospeccions de comprovació d´elements estructurals a les plantes inferiors.

Les obres provocaran afectacions en l´activitat de l´edifici, ja que els departaments de la segona planta (Secretaria i Cultura) s´ubicaran en altres dependències municipals durant l´execució dels treballs. Tanmateix, es preveu limitar l´espai d´aparcament de la zona blava i l´ús general de la plaça de Sant Pere per a la celebració d´esdeveniments i altres actes. Per últim, també es preveuen restriccions d´aparcament i d´ús a la plaça

de la Ribera de forma puntual. Aquestes afectacions i restriccions consistiran fonamentalment en l´emmagatzematge de materials i en menor mesura, en l´establiment de zones de seguretat. En tot cas, les àrees afectades aniran variant en funció de les necessitats en el transcurs de l´obra. No es preveuen, però, talls significatius respecte a la circulació de vehicles i al pas de vianants.