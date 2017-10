L'Ajuntament de Berga recupera el servei i el local de l'emissora municipal

Berga va viure ahir un final d'etapa en la dilatada història de la ràdio a la ciutat. El govern de la CUP va recuperar el servei i el local de l'emissora municipal de Ràdio Berga. Aquesta emissora emetia des del Sant Jordi de l'any 2006 a càrrec de l'empresa concessionària del servei Bífidus Produccions SL. El novembre de l'any 2012 el govern de CiU del moment va decidir no renovar la concessió però fins ara el consistori no ha assumit el control del servei. Això ha fet que que fins ahir mateix, els gestors esmentats s'haguessin hagut de fer càrrec de l'emissora de manera forçosa per complir una pròrroga del contracte que els obligava a fer-ho mentre el consistori no l'assumís.

Tal com s'havia anunciat al seu dia, ahir al matí, quatre treballadors del consistori van personar-se als estudis de Ràdio Berga al passeig de la Pau. Van comprovar i fer fotografies del material que hi ha a l'immoble i van comparar-lo amb l'inventari que els constava del que hi havia al seu dia. També hi va ser present uns minuts el regidor de Mitjans de Comunicació, Francesc Ribera, que no va voler fer declaracions.

Amb l'actuació d'ahir, el consistori recupera aquest servei, com havia aprovat un ple municipal en el seu dia. Quan els funcionaris municipals van acabar de prendre nota del material que hi ha a l'edifici de lloguer, pel qual el consistori paga uns 1.000 euros al mes i que ocupa l'emissora, van rebre les claus de mans dels responsables de Bífidus. I van tancar les portes del local.

A partir d'ara s'obre un nou període que el govern ha de concretar. «La ràdio continuarà funcionant perquè tenim els mecanisme per fer-ho», va declarar el regidor Francesc Ribera al darrer ple municipal. De fet, l'emissora va deixar d'emetre informatius el juliol del 2016 davant la incertesa del futur de la concessió. Des d'aleshores emetia només música. Tanmateix una avaria al repetidor de la Figuerassa el març d'enguany va fer emmudir l'emissora. Amb tot, el 30 de setembre i per poder utilitzar l'emissora per donar informació del referèndum d'autodeterminació de l'1-O l'avaria esmentada es va arreglar el dia abans, dissabte. Després del referèndum, Ràdio Berga torna a emetre a la seva freqüència dels 107.6 de l'FM, com ja va informar aquest diari la setmana passada. De moment, música. L'objectiu reiterat pel govern de Berga per a l'emissora és fer un concurs per la part «de la ràdio que pot gestionar directament l'Ajuntament», segons va declarar al seu dia el regidor Francesc Ribera.