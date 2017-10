La manca de bolets no frena l'activitat turística al Berguedà

La temporada boletaire ha arrencat a mig gas. Les condicions meteorològiques de les darreres setmanes no han estat les millors perquè els bolets floreixin, amb abundància, als boscos del Berguedà. Tot i la manca de fongs, l´activitat turística no s´ha vist afectada i els allotjaments i restaurants de la comarca viuen una tardor habitual, amb un bon registre de reserves, principalment, els caps de setmana.

D´aquesta manera ho han explicat a Regió7 els agents turístics consultats durant els darrers dies, en els que el sector de l´hostaleria de la comarca ha viscut la setmana de més feina de la temporada de tardor coincidint amb el pont del Pilar. Que hi ha pocs bolets als boscos és una realitat, però no és un problema, han assegurat, pel que fa a l´arribada de visitants a la comarca. «Podem dir que, d´alguna manera, hi ha una inèrcia en l´activitat turística, i quan arriba la tardor, hi hagi o no bolets, bona part dels catalans que tenen planejat fer una escapada escullen el Berguedà» i la resta de comarques del Pirineu per passar-hi els caps de setmana, creu Jordi Pellicer, president de l´Associació d´Agroturisme del Berguedà. Segons el representant de les cases de turisme rural al Berguedà, «l´ocupació dels caps de setmana és pràcticament la mateixa que la d´altres temporades» i destaca que «hi ha molta demanda d´informació per fer reserves per tota la temporada». Sí que és cert, afegeix, que «els visitants tenen interès en els bolets i molts fan sortides al bosc per buscar-ne».

El responsable de Turisme del Consell Comarcal del Berguedà i alcalde de la Pobla de Lillet, Vicenç Linares, constata que «els recursos turístics estan funcionant a ple rendiment». Ha explicat que «els caps de setmana hi ha molt moviment al Berguedà» i que els quatre dies del pont «la comarca ha estat plena». En el mateix sentit que el sector de l´hostaleria i el turisme, creu que «la gent té ganes de sortir de casa, indistintament de si hi ha bolets o no als boscos». Considera que «els visitants tenen diverses propostes per fer a la comarca», a part de passejar per la muntanya, «i ho saben i vénen».

Fonts de l´Oficina Comarcal de Turisme del Berguedà, al peu de la C-16, per on els darrers dies hi han circulat centenars de cotxes que han col·lapsat la via, han detallat que atenen trucades de persones interessades a rebre informació sobre les activitats de turisme actiu i senderisme que ofereix la comarca. «És cert que hi ha visitants que vénen a buscar bolets un matí i marxen, però aquests ja no s´interessen per la resta d´activitats», diu el tècnic de l´oficina. «En canvi, hi ha moltes persones que escullen el Berguedà per passar-hi uns dies i fer sortides o activitats, més enllà de si hi ha bolets o no».

El sector de la restauració tampoc ha notat una davallada de reserves a causa de la poca presència de bolets als boscos. Així ho han corroborat Josep Badia, del restaurant La Cabana, de Berga, i Remei Escolies, d´Els Roures, de Castellar del Riu. Badia ha fet ressaltar que després del descens habitual que té lloc al final dels mesos d´estiu, «a la tardor hi ha moviment a la comarca, sobretot els caps de setmana». Assegura que, «si les cases rurals i els càmpings estan plens, es funciona a un bon rendiment, i especialment quan hi ha ponts com el d´aquesta setmana».

Tot i que considera que l´efecte bolets sí que és un reclam per a molts visitants, «el volum de persones existeix igualment». Afegeix, però, que «quan no hi ha bolets, l´anar i venir és concentra en els caps de setmana, en canvi, quan la temporada és bona, també corre molta gent entre setmana i les persones que vénen un dia possiblement repetiran». En el mateix sentit s´expressa Escolies, que assegura que «molta gent el que vol és sortir i passejar», i afegeix que «de visitants n´hi ha molts» els caps de setmana.

Els restauradors que ofereixen el bolet com a producte estrella a les seves cartes de temporada tenen més dificultats per trobar-ne, tot i que asseguren que actualment serveixen bolets de la comarca, encara que en poques quantitats i d´una qualitat més baixa que d´altres anys.

«De bolets en tenim, perquè els necessitem per a diversos plats que oferim», asseguren Badia i Escolies. Reconeixen, però, que «costa més» trobar bolet fresc i de proximitat. Escolies destaca que, «així com en altres temporades els boletaires ens portaven moltes cistelles plenes, ara vénen amb un parell o tres de quilos, i molts no es poden aprofitar, perquè estan fets malbé».



Els venedors esperen que la temporada millori en les properes setmanes



Els venedors de bolets no donen la temporada per acabada i esperen que en les properes setmanes millori i puguin recuperar la mala situació que viuen des del mitjan setembre. Els paradistes del mercat del bolet consultats per aquest diari han explicat que gairebé cada dia tenen producte per oferir als clients, però reconeixen que en poca quantitat i no en la qualitat que desitjarien.

La responsable de la parada de Bolets Lluïsa destaca que, tot i que gairebé cada dia ha obert la parada, moltes vegades els bolets que té per vendre se li acaben abans de finalitzar la jornada. Explica que els rovellons són els bolets més abundants, tot i que també, de vegades, posa a la venda llenegues i altres varietats que els boletaires li porten a la parada.

El que sí que asseguren els paradistes és que els visitants tenen ganes de comprar bolets frescos. És per això que són molts els interessats que s´acosten al recinte firal de Cal Rosal per saber si en poden adquirir una petita quantitat. Durant el pont d´aquest cap de setmana les parades han presentat una imatge força plena, principalment, durant els migdies, i especialment, el de dijous.

Les fires i els mercats del bolet continuen a la comarca tot i que enguany el calendari s´hagi vist modificat. De moment, la Pobla de Lillet i Vilada han celebrat les seves mostres boletaires amb una bona resposta de visitants, això sí, amb poca presència de bolets. La Penya Boletaire de Berga va decidir endarrerir la celebració de la seva festa, prevista per a l´1 d´octubre, amb motiu de la coincidència amb el referèndum, i si no hi ha novetats, la festa i el tradicional concurs a Puigventós tindrà lloc el diumenge 29 d´octubre. Aquest mes també celebraran la festa del bolet Guardiola i Cal Rosal.