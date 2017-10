Berga crea una taxa que grava la prestació del servei de clavegueram

Els berguedans pagaran una nova taxa el 2018. Una que gravarà la prestació del servei de clavegueram i connexió a a la xarxa. La proposta del govern de la CUP s'ha aprovat en una sessió plenària extraordinària celebrada aquest dijous. La modificació de les ordenances s'ha aprovat amb els vots a favor del govern de la CUP i el d'ERC. I el vots en contra del grup de CIU i l'abstenció del PSC

L'executiu berguedà preveu ingressar 60.000 euros anuals amb aquesta nova taxa que es destinaran a posar al dia «el servei públic més oblidat de tots i per tothom» va assegurat Oriol Camps, el regidor d'Urbanisme.

Les quotes de la nova taxa seran progressives «en funció del consum d'aigua potable» i també hi haurà quotes de connexió de l'escomessa. Camps ha dit que estima que per a un consum mínim d'aigua el cost per a un particular serà de 3 euros al trimestre. Hi ha diferents bàrems en funció de si es tracta d'un rebut en l'àmbit agrícola, domèstic, industrial o de l'hospital Sant Bernabé. El regidor d'Urbanisme ha comentat que és habitual que els municipis tinguin una taxa de clavegueram per gravar-ne l'ús i que a Berga no existia. I que aquesta serà la manera de disposar d'uns diners específics per fer-ne el manteniment que li cal.

Oriol Camps va dir que amb els diners que preveuen recaptar amb aquesta nova taxa «podrem garantir un manteniment més o menys correcte» del clavegueram.

La xarxa del clavegueram de Berga «té problemes relativament importants» va indicar el regidor Camps. Un la vellesa:?la xarxa data de finals del segle XIX i del segle XX. A més de la falta de renovació i de manteniment. Això fa que pateixi «ensorrament constants» i també embussaments.

Camps va aexplicar que a causa «d'una mala política de manteniment de la via pública» al seu dia es va optar per tapar tapes fet que impedeix fer les revisions que caldria.

Una altre de les propostes que va veure la llum anit va ser la reducció de l'ordenança d'activitats per obrir establiment al barri vell. Si fins ara costava 500 euros a partir del 2018 en costarà 50. Així ho va explicar el regidor de Promoció Econòmica Francesc Ribera. El barri vell «és una zona que necessita especial atenció» va assegurar Ribera ja que pateix amb severitat els efectes de la recessió. Amb aquesta mesura es vol incentivar que els emprenedors s'animin a portar els seus establiments o obrir-ne de nous al nucli històric de la capital berguedana.

Una altra de les propostes de modificació de taxes i ordenances aprovades ahir fa referència als guals «perquè pagui tothom» va dir Ribera. El regidor de Promoció Econòmica va explicar que «hi havia una situació caòtica» que els va empènyer «a fer una revisió integral de la situació dels guals de Berga». El regidor Ribera va explicar que el govern ha enviat «més de 400 requeriments per irregularitats» a propietaris de guals, instant-los a regularitzar la seva situació «perquè pagui tothom». Ribera ha explicat que les irregularitats van des de no tenir pintat el gual fins a tenir-hi «una placa falsa». Ara els requeriments del consistori «seguiran la seva tramitació». La situació dels guals era tant anòmala que s´havia institucionalitzat que els que tenien plaques «il.legals» pagaven a l´Ajuntament un preu diferent, més barat dels que les tenien legals va assegurar Ribera.

D´altra banda, el 2018 s´haurà de pagar per tenir una plaça d'aparcament reservat per a vehicles de persones amb mobilitat reduiïda. Fins ara no es pagava i el consistori s'ha trobat amb un increment progressiu de peticions d'aquests tipus que gairebé no pot atendre. El regidor Ribera va explicar que l'objectiu «no és castigar a ningú» sinó «evitar abusos». La primera vegada que es demani disposar d'un d'aquests aparcament es pagaran 150 euros anuals. Posteriorment la renovació anual costarà 100 euros.



La CUP i ERC tomben 4 esmenes de CiU



El ple va tombar quatre esmenes presentades pel principal grup de l'oposició, CiU per haver-les presentat "tard, fora de lloc de debat i sense un estudi d'impacte econòmic" segons va argumentar el regidor Francesc Ribera. Ens uns termes similars e seva expressar els representants d'ERC.

La única regidora del PSC va donar suport a les propostes de CiU que va veure com els 6 regidors del govern de la CUP i els 3 d'ERC s'imposaven als seus 6 i a la del PSC.

CiU va proposar esmenes per fer una bonificació del 50% de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) que contractin 5 treballadors més de mitjana. Una major bonificació de l'IBI per a famílies nombroses, no gravar amb un 10% de l'IBI als que tenen més mes metres quadrats. La darrera proposta també tombada que els turisme tinguin una bonificació del 75% de l'impost dels vehicles de tracció mecànica que emetin més de 100 grams de CO2.



La comissió de les ordenances



Enguany la proposta de modificació d'ordenances de Berga s'ha treballat en una comissió municipal creada expressament per aquesta qüestió. Al llarg de diferents mesos el govern s'ha anat reunint amb el grups municipals per debatre les modificacions d'ordenances que s'han considerant més escaients. La CUP n'ha portat 8 al ple. I enguany per primer cop hi hagut un periode obert a través de les xarxes de participació ciutadana que els grups de l'oposició han criticat perquè no hi hagut aportacions. I tant els representants dels grups de CiU i d'ERC han instat el govern de la CUP a millorar-ho.