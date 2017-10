Berga inicia l'obra d'arranjament de la teulada de l'edifici consistorial

L'Ajuntament de Berga ha iniciat les obres de reparació de la coberta de la casa gran, una actuació pendent des del 2012. Els treballs s'allargaran durant tres mesos i comporten la col·locació d'una grua de grans dimensions just davant de la façana principal de l'edifici, ubicat a la cèntrica plaça de Sant Pere.

El projecte de reparació de la teulada té un pressupost de 86.959,96 euros. Fonts municipals han explicat que l'obra consisteix «en el desmuntatge de la coberta i la seva total rehabilitació substituint-ne els elements en mal estat». Els treballs són a cura de l'empresa Construccions J. Grau Font SA, a la qual s'han adjudicat les obres.

Aquesta setmana s'ha iniciat la instal·lació de la base de suport de la grua-torre, que ocuparà una superfície d'uns 25 metres quadrats al davant de l'entrada principal del consistori. Fonts municipals han indicat que «aquesta zona ha estat delimitada per una tanca perimetral que no impedirà l'accés de la ciutadana a l'edifici». D'altra banda, ahir era previst iniciar el desmuntatge del fals sostre de l'última planta del consistori «i l'execució de diverses prospeccions de comprovació d'elements estructurals a les plantes inferiors».

Tal com ja ha anat informant aquest diari, l'obra servirà per renovar completament la teulada de la casa gran, «malmesa per l'acció de tèrmits i altres patologies que han deteriorat una bona part de l'estructura de fusta que la sustenta». Per això va caldre apuntalar algunes bigues a la tercera planta, ocupada pels serveis tècnics, que es van haver de traslladar el 2015, provisionalment.