Gironella licita canvis de llums a tecnologia led per valor de 215.344 euros

L´Ajuntament de Gironella ha fet públic l´inici de la licitació de les obres que permetran renovar l´enllumenat de 3 quadres elèctrics i les llums que hi estan vinculades. El cost dels treballs és de 215.344,04 euros i es preveu que les obres durin 3 mesos.

L'Ajuntament gironellenc ha informat al seu web aquest dijous, que l'anunci de la licitació,contempla canviar quadres elèctrics, i les llums que hi estan vinculades, que incorporaran la tecnologia LED, "en dues zones de les zones on es presenten més problemàtiques: al Cap del Pla i a la Carretera de Casserres, afectant als següents carrers: Carretera de Berga, de Vic, de Casserres, els carrers Pedraforca, Cap del Pla, Caton Gran, Estudis, Batlle de Curtichs, Verdaguer, l´Estació, Pompeu Fabra, Sant Joan Baptista de La Salle, Plaça Pi i Maragall. Fonts municipals han indicat que "aquesta renovació permetrà adequar els nivells d´il·luminació a la normativa vigent, i suposarà un estalvi energètic important per al municipi. A la vegada, s´homogeneïtzaran els tipus de lluminàries existents al municipi, per facilitar-ne els posteriors costos de manteniment".

Les mateixes fonts han indicat que "amb aquesta actuació es preveuen uns estalvis de consum propers als 86.000kWh, que podrien traduir-se en gairebé 17.000 euros anuals"

En un comunicat, fonts municipals asseguren que "aquestes millores en l´enllumenat se sumen a les diferents apostes municipals per reduir els consums energètics anuals. A principis de setembre el consistori gironellenc també va renovar les torres de llum del camp de futbol, i el passat mes de maig va instal·lar un sistema de bateria de condensadors als quadres elèctrics de la zona esportiva municipal i a l´Estació de Tractament d´Aigua Potable". Aquestes iniciatives formen part del pacte d´alcaldes 2020, "una proposta del consell Europeu per augmentar l´eficiència energètica i l´ús de les energies renovables en els municipis per tal d´assolir i superar els objectius de la reducció del 20% de les emissions de C02 per l´any 2020".