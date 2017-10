L'Ajuntament de Berga crea una taxa per a la prestació del servei de clavegueram i connexió a la xarxa

L'equip de govern de la CUP de Berga proposa la creació d'una taxa que gravarà la prestació del servei de clavegueram i connexió a a la xarxa. L'executiu farà aquesta proposta al ple extraordinari convocat per aquest dijous per aprovar les noves taxes i impostos municipals de cara l'exercici del 2018.

L'executiu berguedà preveu generar uns ingressos de 60.000 euros anuals amb aquesta nova taxa que es destinaran a posar al dia "el servei públic més oblidat de tots i per tothom" ha assegurat Oriol Camps, el regidor d'Urbanisme. Camps ha fet aquestes declaracions en l'habitual roda de premsa anterior a la celebració del ple que convoca el govern.

Les qüotes de la nova taxa seran progressives "en funció del consum d'aigua potable" i també hi haurà quotes de connexió de l'escomessa. Camps ha dit que estima que per a un consum mínim d'aigua el cost per a un particular serà de 3 euros al trimestre. Hi ha diferents bàrems en funció de si es tracta d'un rebut en l'àmbit agrícola, domèstic, industrial o de l'hospital Sant Bernabé. El regidor d'Urbanisme ha comentat que és habitual que els municipis tinguin una taxa de clavegueram per gravar-ne l'ús i que a Berga no existia. I que aquesta serà la manera de disposar d'uns diners específics per fer-ne el manteniment que li cal.

Oriol Camps ha dit que amb els diners que preveuen recaptar amb aquesta nova taxa "podrem garantir un manteniment més o menys correcte" del clavegueram. Camps ha exposat que Berga pateix dèficit econòmic però també "d'infraestructures" ja que cada cop "són més velles" perque no s'han renovat quan hauria calgut i això n'ha provocat un deteriorament progressiu. "Això passava també amb l'enllumenat pèro per sort hem revertit aquesta tendència de cop". Camps ha dit que si el clavegueram és el servei públic més oblidat "suposo que és perquè és lleig i també perquè no es veu".

La xarxa del clavegueram de Berga "té problemes relativament importants" ha indicat el regidor Camps. Un és la vellesa, data de finals del segle XIX i del segle XX i la manca de renovació i de manteniment. Això fa que pateixi "ensorrament constants" i també embussaments. "Justament avui estem fent una jornada de neteja" ha dit el regidor d'Urbanisme. Hi ha afegit que a més i a causa "d'una mala política de manteniment de la via pública" al seu dia es va optar per tapar tapes fet que impedeix fer les revisions que caldria.