L'Ajuntament d'Avià anuncia que deixa de fer servir glifosat al seu terme

L'Ajuntament d'Avià ha anunciat que deixa de fer servir glifosat al seu terme municipal. Fonts municipals han informat que «Avià està fent servir àcid acètic (el mateix àcid que porta el vinagre) per eradicar les males herbes de les voreres i de llocs indesitjats». Fonts municipals han encoratjat els veïns «a seguir el model començat per l'Ajuntament i a utilitzar altres productes o alternatives per eradicar les males herbes». Fonts municipals han exposat que «des de fa dècades es denuncien els potencials efectes nocius del glifosat per a la salut humana, però mai s'han arribat a prendre mesures». El març del 2015 «l'Agència per a la Investigació sobre el Càncer va classificar el glifosat com a 'probablement cancerigen per als éssers humans'. Aquesta classificació es basa en l'evidència limitada en éssers humans però una forta evidència que és cancerigen per als animals. També se sospita que actua com un disruptor endocrí i que és tòxic per a la reproducció».