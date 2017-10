Obrir un establiment al barri vell de Berga passa de costar 500 euros a 50

Una de les propostes de modificació de les ordenances municipals de Berga per al 2018 és la reducció de l'ordenança d'activitat que proposa el govern de la CUP. En concret les que es demanin per al barri vell. Si fins ara aquesta ordenança suposava pagar 500 euros per obrir un establiment al barri vell a partir del 2018 en costarà 50. Així ho ha explicat el regidor de Promoció Econòmica Francesc Ribera en la roda de premsa anterior al ple d'aquest dijous a Berga.

El barri vell "és una zona que necessita especial atenció " ha assegurat Ribera ja que pateix amb severitat els efectes de la recessió. Amb aquesta mesura es vol incentivar que els emprenedors s'anima n a portar els seus establiments o obrir-ne de nous al nucli històric de la capital berguedana.



Guals: quer tothom pagui

El ple d'aquets dijous també debatrà la proposta del govern per posar ordre en el tema dels guals "perquè pagui tothom" ha indicat Ribera. El regidor de Promoció Econòmica ha explicat que "hi havia una situació caòtica" que els va fer decidir "a fer una revisió integral de la situació dels guals de Berga". El govern va enviar "més de 400 requeriments per irregularitats"a propietaris de guals, instant-los a regularitzar "perquè pagui tothom". Ribera ha explicat que les irregularitats van des de no tenir pintat el gual fins a tenir-hi "una placa falsa " Ara els requeriments del consistori "seguiran la seva tramitació".

El govern també proposarà que es pagui per tenir una plaça d'aparcament reservat per a vehicles de persones amb mobilitat reduiïda. Fisn ara no es pagava i el consistori s'ha trobat amb un increment progressiu de peticions d'aquests tipus que gairebé no pot atendre. El regidor Ribera ha dit que l'objectiu "no és castigar a ningú" sinó "evitar abusos". La primera vegada que es demani disposar d'un d'aquests aparcament la persona beneficiaria pagarà 150 euros anuals. Posteriorment la renovació anual costarà 100 euros.