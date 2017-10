El teatre de Ramon Vinyes torna a l'escenari de Berga

«El repte d´adaptar un text clàssic d´un savi de casa com és Ramon Vinyes, ha acabat sent quelcom molt més profitós i lúdico-festiu del que ens pensàvem», asseguren els mateixos actors al programa de mà del muntatge. Després de setmanes d´assajos, avui mostraran al públic la feina d´un projecte «ple d´il·lusió» que va començar a caminar ja a principis d´any. L´Agrupació Teatral La Farsa de Berga recupera l´obra Hamlet Dramaturg, del berguedà més universal Ramon Vinyes i Cluet.

L´equip, format per una quinzena de persones, ha s´ha impregnat de l´esperit de Vinyes amb l´objectiu de «gaudir del teatre i aprendre de l´autor i dels personatges, potenciant la vessant de treball de grup i la part més social». D´aquesta manera ho ha explicat Marc Marginet, que ha estat al capdavant del muntatge, juntament amb el seu germà Cesc. L´entitat teatral berguedana ja havia portat a l´escenari aquest mateix text l´any 1983, en una de les èpoques de més esplendor amb la posada en escena de clàssics de Guimerà, Josep Maria de Segarra, i com no podia ser d´una altra manera, també del berguedà Vinyes. Ara, trenta-quatre anys després, l´han volgut recuperar. «En els darrers anys, tret d´alguna excepció, La Farsa ha estat molt encarrilada a portar a l´escenari textos còmics, que han funcionat molt bé, però hi havia el cuquet de preparar una cosa diferent i d´un altre caire», ressalta Marginet. «Ja feia temps que es parlava de fer un Vinyes però mai ens havíem acabat d´atrevir fins que ara que hem pensat que era un bon moment de retre un homenatge a un dels autors més significatius de casa nostra», afegeix.

Per què Hamlet dramaturg i no un altre text de Vinyes? Marginet ha especificat que es tracta d´una obra que a part de donar l´oportunitat d´actuar a diversos actors, perquè l´obra té fins a tretze personatges, «ens sembla que és una obra que pot traslladar-se a la nostra ciutat, i que podria passar perfectament en un hostal de Berga». El text de Vinyes és un homenatge-crítica al Hamlet de Wiliam Shakespeare, amb un toc de comèdia, que narra el dia en un hostal, i en lloc que Hamlet sigui el fill de la reina de Dinamarca, com a la tragèdia, és el fill d´una dispesera. El protagonista vol ser Hamlet «de veritat», i a partir d´aquí, es desencadenen un seguit de paral·lelismes i d´històries que formen l´argument.

Val a dir que el text que porten a l´escenari del Teatre Municipal (avui a les 21.30 hores i demà, a les 18 hores) no segueix l´original al cent per cent. Marginet ha aclarit que «s´han fet algunes reduccions del text i també diverses adaptacions per fer-lo més accessible i comprensible», ja que assegura que «Vinyes és un autor complicat, perquè era un gran savi, i és un text que a vegades és molt complicat d´entendre». És per això, afegeix, que, a banda d´aportar-hi un segell propi, «la metodologia de treball ha estat una mica diferent al que estàvem acostumats». En aquest cas, els actors, abans de poder interpretar i interactuar a l´escenari, «han fet una feina d´entendre exactament què volen dir les frases per després, poder transmetre la idea de l´autor. Quan fas una comèdia, això no passa, perquè normalment, entens la frase a la primera».

Gaudir fent teatre

«El nostre objectiu no era únicament finalista, el de fer una obra de teatre i prou», assegura Marginet. «Des del principi ho vam plantejar amb la idea de muntar un grup de persones amb ganes de treballar i gaudir fent teatre, donant molt valor a les tantíssimes hores que hi ha al darrere d´assajos, i a valorar molt més l´experiència que comparteixes amb la resta de persones, que no únicament centrant-nos a les dues hores que formaran part de la funció final», ha ressaltat.

Són una quinzena de persones «que tenien ganes de col·laborar i gaudir, i finalment hem aconseguit un equip humà, fàcil i festiu i això s´ha transmès en els assajos i en l´evolució del projecte». Hi ha actors des de 18 i fins a 59 anys, «i alguns d´ells és la primera vegada que s´enfronten en un paper de teatre important». Al final, però, ha valorat «molt positivament» el procés i destaca que «la metodologia de treball, el fet de donar un segell propi al text i el descobriment de l´autor, ha fet que el resultat sigui més engrescador i que encara tinguem més ganes de presentar l´obra».

Marginet i la resta d´actors saben, però, que és un repte. Sobretot, pel canvi de registre que suposa portar a l´escenari una obra de Vinyes. Més enllà d´un desafiament, però, considera que «és una obligació per una entitat com La Farsa, muntar una obra destacada d´un autor de referència berguedà». Creu que la funció de l´agrupació «és dinamitzar l´activitat teatral i oferir una programació als ciutadans variada.

Ser o no ser? «Som i serem», aclamen els actors.