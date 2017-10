Berga ajorna les jornades de pediatria per problemes tècnics

L'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga ha ajornat les Jornades de Divulgació Pediàtrica que s'havien de celebrar ahir i avui. Fonts del centre han informat que la suspensió és «per un problema tècnic provocat per les pluges» de la nit de dimecres a dijous que va fer que a la sala d'actes on s'havien de fer les intervencions sorgissin problemes «de connexió entre el projector i les pantalles». Les mateixes fonts han dit que «l'organització treballa per buscar una nova data per a la celebració de les jornades, de la qual s'informarà properament». A les jornades s'hi havien inscrit una trentena de professionals que hi havien de participar amb els professionals berguedans.