El sector tèxtil Berguedà s'integra a l'Associació Europea de Col.lectivitats Tèxtils

El Berguedà s'ha integrat a l´Associació Europea de Col·lectivitats Tèxtils (ACTE). Aquesta setmana responsables de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB) han viatjat a la població de Lodz, Polònia, per fer efectiva la integració.

Fonts de l'Agència han explicat que la ACTE "treballa per portar les industries europees tèxtils (roba, cuir, calçat i accessoris de moda) al futur, preservant els interessos dels seus membres, tant de les col·lectivitats territorials com les organitzacions adherides" i és "una de les primeres associacions d´autoritats locals a nivell europeu". Té més de 70 membres d´Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Polònia, Portugal, Suècia, Romania i Espanya.

Les mateixes fonts han destacat que "ees ciutats i territoris associats tenen en comú un model de desenvolupament empresarial relacionat amb el sector tèxtil i de moda d´alguna manera. En aquesta xarxa també hi participen agències de desenvolupament local, investigació en sectors tèxtil, disseny, educació que faciliten el treball en diferents dimensions en l´evolució del sector".

Amb l'entrada a la xarxa ACTE, el Berguedà podrà compartir la seva dilatada experiència en el sector tèxtil, "tant a

nivell històric com la situació actual, així com els nous projectes en l´àmbit tèxtil" han indicat fonts de l'Agència. Participar en aquesta xarxa permetrà al Berguedà crear sinèrgies i oportunitats, així com impulsar projectes europeus.

Els representants de l'ens berguedà amb el presidnet d el'Agència David Font al capdavant han estat a Lodz fins divendres 20 d´octubre. Han participar en diferents conferències, col·loquis i reunions "per tal d´establir aquesta connexió amb aquesta xarxa europea i entrant a formar part com a socis de ple dret de l´ACTE".

Al llarg d´aquests 4 dies els representants de l´Agència han assistit a l´assemblea general, a la reunió per projectes europeus, a diferents reunions i també han visitat Ptak, un gran centre comercial dedicat al tèxtil, i diferents espais industrials tèxtils reconvertits en museus, hotels... Finalment han assistir a la Gala Lodz fashion, on van desfilar les col·leccions realitzades pels alumnes de Fine Arts Academy que combinen disseny i creativitat.