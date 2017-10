Vespes asiàtiques fan un gran niu al barri vell de Berga

Una colònia de vespes asiàtiques (vespa velutina nigrithorax) han triat la branca d´un arbre de molta alçada d´una zona d´horts del barri vell de Berga per fer-hi un niu enorme. L´alerta per la presència d´aquest gran vesper la van donar els veïns de la zona. El cos d´agents rurals del departament d´Agricultura (DAR) de la Generalitat ja han visitat el lloc, han fet els preceptius informes confirmant que es tracta d´aquesta tipus de vespa i la seva localització, i ara, juntament amb l´Ajuntament de Berga estan estudiant la millor manera de retirar-lo el més aviat possible segons han confirmat a Regió7 fonts del Govern català i del consistori de la ciutat.

Hortalans de la zona han exposat a aquest diari el seu temor pels riscos que pot suposar aquest vesper en el que hi ha un important brunzir dels insectes i reclamen que s´actuï el més aviat possible. Amb tot són les abelles de la mel les principals perjudicades per l´acció depredadora d´aquestes vespes ja que se les mengen. « En els països a on ja s´ha produït aquesta invasió l´activitat apícola està patint pèrdues» han informat fonts del DAR.

Fonts del departament d´Agricultura han confirmat a aquest diari que aquest és el segon niu de vespa asiàtica que es troba al Berguedà. El primer que es va trobar i treure va ser a Guardiola de Berguedà. Aquest niu al seu dia es va donar al Centre d´Interpretació de Berga per si el vol exposar.

Pel que fa a l´actual niu, el primer que es detecta a Berga, els agents rurals ja han fet el seu informe. A partir d´aquí i juntament amb el govern de Berga s´està estudiant la manera més adequada per treure´l. El niu està penjant d´una llarga branca d´un arbre alt a una zona d´horts del barri vell. S´està estudiant de quina manera s´hi pot col.locar una grua, per exemple, perquè els tècnics puguin accedir-hi bé, convenientment equipats i protegits per actuar. El que es vol fer es destruir-lo a través de l´aplicació a distància d´un insecticida al seu interior. Aquesta operació es fa a través d´uns tubs telescopis que poden arribar a molta alçada fins a 17 metres. Fonts del departament d´Agricultura han informat que «aquesta actuació s´ha de fer preferiblement a primera hora del matí» perquès les vespes són diürnes i cal aprofitar els moments en què estan més inactives. «Al cap d´uns dies, si es vol, el niu ja pot ser retirat, malgrat que al estar totes les vespes mortes el niu ja no serà reutilitzat i per tant es pot deixar». Justament ara estem en «l´època més adequada per a la destrucció dels nius coincideix» ja que entre setembre i octubre és quan els vespers «tenen les dimensions i la capacitat màxima».

La vespa asiàtica és una espècie invasora originària de la Xina que l´any 2004 va arribar al port de Bordeus en un contenidor de mercaderies provinent d´aquell país asiàtic. D´allà es va anar estenen a la resta del país. Fonts del DAR han informat que va arribar a Catalunya (Alt Empordà) l´any 2012. Mica a a mica es va anar estenent. S´estima que la seva velocitat d´expansió ha estat de 100 quilòmetres a l´any.