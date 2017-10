Castellers: amb el cor a Barcelona i el cap a Berga

E l do de la ubiqüitat encara no és una virtut que atresoren les persones humanes. Ahir hagués fet falta a Berga. En el comiat a casa de la temporada castellera d'enguany –que encara té dues parades més a fora per als berguedans–, els de la camisa blava van tenir el cor a Barcelona, a la manifestació per reclamar la llibertat dels dirigents independentistes. I el cap (i la resta del cos per fer pinya) a Berga. Feia molt temps que la diada d'ahir s'havia convocat. I es va celebrar després que la colla berguedana així ho decidís després d'una consulta interna sobre què calia fer davant de l'actual conjuntura política nacional.

La diada es va celebrar, però a la plaça del Doctor Saló perquè la de Sant Pere té una estructura davant de la casa gran per obres. I amb la meitat de les colles previstes. Havien de ser-hi els Tirallongues de Manresa i la colla d'Espar-reguera, però aquestes dues no van anar-hi pel moment polític. O sigui que els de Berga es van quedar actuant amb la colla del Poble Sec. Els seus integrants van passar el cap de setmana a la ciutat convertint aquesta celebració en un acte social de cap de setmana.

La diada va començar amb la lectura d'un manifest reclamant la llibertat dels Jordis i rebutjant la intervenció de les institucions catalanes, el cant d' Els Segadors i l'alçament d'uns pilars de protesta. Malgrat els esculls, els berguedans van aplegar un centenar dels seus intregrants. En la primera ronda els castellers de Berga van alçar un 6 de 7, en segon lloc van fer un 4 de 7 amb agulla, molt celebrat i aplaudit. També van intentar una complexa torre de 2 de 7 però no se'n van sortir. El darrer castell que van alçar i descarregar va ser un 4 de 7. La jornada es va acabar amb diferents pilars. Ara, els castellers no actuaran a casa fins a la propera temporada.