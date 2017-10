Avià completa l'adaptació de voreres per a les persones amb mobilitat reduïda

El govern d'Avià preveu completar "ben aviat " el procés d'adapatació de les voreres a persones amb mobilitat reduïda que el consistori ha anat duent a terme en les darreres legislatures. Fonts municipals han informat que "de les 10 passos de vianants no adaptats identificats que restaven actualment només en queden 2 que es preveu que s´adaptin en les properes setmanes. Els passos de vianants que quedaven per adaptar eren els que presentaven més dificultats amb senyals o canonades d´aigua i altres serveis que en dificulten les obres.

D'altra banda, l´ajuntament d´Avià també ha acabat diferents trams de voreres que quedaven sense acabar a diferents punts dels pobles.

Aquestes millores "s´emmarquen dins del pla de seguretat viaria del poble que treballa per fer una poble on el vianant pugui gaudir de la via pública amb totes garanties"

Per completar el disseny d´un espai públic de qualitat, l´ajuntament d´Avià també ha realitzat "canvis de sentit, establint direccions úniques, pintant tots els passos de vianants i posant limitadors de velocitat per tal que el transit sigui més pausat i ordenat. Un dels centres de les actuacions municipals ha estat els accessos a les escoles que pel volum de trànsit i la naturalesa del centre requerien una especial atenció"