Berga, Gironella i Puig-reig presenten mocions de rebuig a l'article 155

Els ajuntaments berguedans de Berga, Gironella i Puig-reig han presentat una moció de rebuig a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola que suspèn l'autonomia de Catalunya.

D'aquesta manera, s'han unit a la proposta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), que han proposat que els consistoris del país aprovin una moció de rebuig a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. La proposta de l'AMI i l'ACM és que els plens es realitzin des d'avui i fins dimecres, dies previs a la sessió del Senat per a l'aprovació de l'article 155, prevista per divendres, 27 d'octubre.

La moció vol visualitzar el rebuig a l'aplicació d'aquest article i mostrar el ple suport al Govern de Catalunya i a les seves institucions, amenaçades per l'acord entre el PP, PSOE i C's per a la suspensió de l'autonomia de Catalunya.

El ple de Gironella tindrà lloc aquest dilluns 23 a les 21.00h del vespre i també es votarà declarar persones non grates a una sèrie de representants de l'Estat espanyol degut al menyspreu i autoritat dictatorial mostrada cap al govern i la població de Catalunya.

El ple de Puig-reig també tindrà lloc aquest dilluns, concretament a les 21.00h del vespre.

El de la capital, Berga, serà demà dimarts 24 d'octubre a les 21.00h.