Gironella i Puig-reig rebutgen la suspensió de l'autonomia de Catalunya

Els plens dels ajuntaments de Puig-reig i Gironella han aprovat, aquest dilluns a la nit, en sengles sessions extraordinàries, mocions per rebutjar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola proposat pel govern de l'Estat que suposaran la suspensió de l'autonomia de Catalunya.

Els dos plenaris han donat llum verd a aquesta proposta per unanimitat. En el cas de Puig-reig el ple l'integren 6 regidors de govern d'ERC, 4 del grup de PDECAT i un d'independent d'Ara Puig-reig. A Gironella la corporació està formada per 8 regidors del govern de PDECAT i 3 d'ERC.

Llibertat pels Jordis

Imatge de la votació a l'Ajuntament de Puig-reig.



A Gironella a més s'ha aprovat una moció demanant la llibertat dels dirigents de l'ANC i Ómnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart respectivament.

Igualment el plenari gironellenc ha aprovat una moció d'ERC a través de la qual el consistori va acordar declarar persones non grates a Mariano Rajoy, president del govern de l'estat espanyol, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaria, Jose Manuel Maza, Fiscal General de l'Estat, Pedro Sanchez, secretari General del PSOE, Josep Enric Millo, delegat del govern espanyol a Catalunya; Diego Pérez de los Cobos Orihuel, tinent – coronel de la guàrdia civil espanyola com a director tècnic «de l'operatiu de les forces policials espanyoles per reprimir el dret a vot l'1 d'octubre» i el rei d'Espanya Felip VI.

Així mateix el plenari ha dit sí a la proposta d'ERC instar al Govern català a «exigir la retirada» dels efectius de la Policia Nacional i i la Guàrdia Civil «enviats de manera expressa per impedir l'exercici democràtic de votar en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania de Catalunya». Així com també «a fer efectiva i proclamar clarament i solemne la República Catalana, en el transcurs de les pròximes setmanes».