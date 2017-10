Gósol potencia la Mostra gastronòmica del pèsol negre amb més actes

Gósol redobla la seva aposta per donar a conèixer els pèsols negres, una varietat de llegum local i singular del Berguedà que en aquest municipi concentra la meitat dels seus productors.

El dissabte 28 d´octubre se celebrarà la segona edició de la Mostra gastronòmica del pèsol negre que vol ser un aparador d´aquest producte berguedà que encara es poc conegut La seva producció mitjana és d´entre 5 i 6 tones conreades en 6,47 hectàrees a cura d´una desena d´agricultors. Aquestes xifres donen una idea del volum de producció d´un producte que la comarca reivindica per la seva especificitat, singularitat i pel potencial que pot tenir.

La mostra s´ha presentat aquest dimarts a la població gosolana

Fonts de l´Agència de Desenvolupament del Berguedà que col.labora en l´organització del certamen, han explicat que «tot i que el Berguedà és el territori amb la major producció de pèsol negre a tot Catalunya, i que hi ha una llarga tradició de cultiu i consum d´aquest producte singular, no és gaire conegut ni reconegut aquest producte com a autòcton i de referència al Berguedà». D´aquí l´aposta per un certamen on se´n pugui comprar, tastar i conèixer la seva història. La mostra acollirà un mercat de venda de pèsols negres secs i cuits ecológics així com també altres productes agroalimentaris, la presentació d´un video i una pesolada popular, entre d´altres

El actes

10h. A la plaça Major,obertura de la mostra i exposició de pèsols negres i dels productes ecològics.

Durant tot el dia a la plaça Major, Mercat Agroalimentari amb Productors del Parc Natural Cadí-Moixeró

11h. A la plaça Major. Concert dels Acordionistes de les Valls del Pedraforca

11:30h.A la plaça Santa Margarida Showcooking. Demostració de la cuina del pèsol negre a càrrec de Carme Clotet i Romà Revelles del Restaurant Niu Nou de Bagà.

12:30h.A la sala de plens de l´Ajuntament presentació del vídeo del pèsol negre, i ponència sobre els llegums a càrrec d´Eva Nuñez, dietista nutricionista.

14h. A la plaça Santa Margarida pesolada popular. Venda anticipada de tiquets: Ajuntament de Gósol. Online: www.berguedareserves.cat

16h. A la plaça Major Taller de xapes de la Mostra gastronòmica del pèsol negre per a nens.

17h. A la plaça Major. Animació infantil la Cuina màgica de Danimagiyk Durant tot el dia Concurs d´Instagram, puja la teva foto a #pesolnegregosol