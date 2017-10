L'orquestra es fa un lloc a les escoles del Berguedà

Pocs mestres de les escoles de primària de Berga s´imaginaven, fa uns anys, que els seus alumnes acabarien formant una orquestra dins l´horari lectiu del centre i que l´anar i venir d´infants amb violins o clarinets seria una imatge habitual. En quatre cursos, el projecte impulsat per l´Escola Municipal de Música de Berga (EMMB) ha crescut de manera imparable i des d´aquest octubre totes les escoles de primària de Berga formen part del club dels Superfilharmònics. És a dir, tots els centres tenen en marxa, com a mínim, una orquestra que ofereix la possibilitat a tots els alumnes dels cursos als quals s´adreça el projecte de tocar un instrument dins d´un grup de música.

La iniciativa va néixer el curs 2014-2015 com a prova pilot del centre d´estudis musicals berguedà amb l´objectiu d´ampliar el seu servei i arribar a d´altres col·lectius. «Com a servei municipal, treballem per obrir-nos a la ciutat, i en aquest cas, als centres de primària», explica Josep Comellas, cap d´estudis de l´EMMB. Dels 25 alumnes de l´escola Santa Eulàlia que van iniciar-se en aquest experiment que ja funcionava amb èxit en altres punts del territori –i també en altres països– s´ha anat creixent, cada curs, amb l´ampliació del servei a més escoles i amb la creació de nous grups a cada centre. Enguany, per primera vegada, totes les escoles de la ciutat, tant públiques com concertades, participen al projecte, i cal sumar-hi l´escola pública de Gironella i el CEIP Sant Salvador de Sant Jordi de Cercs. En total, prop de 350 alumnes d´entre 8 i 10 anys que integren aquestes orquestres.

Quant a Berga, a hores d´ara, a Santa Eulàlia i Sant Joan, el projecte està en marxa a les dues línies de tercer i quart de primària; a la Valldan funciona amb alumnes de diversos cursos perquè és un centre més petit, mentre que a Vedruna i Xarxa s´ha iniciat als cursos de tercer, amb l´objectiu d´ampliar-ho l´any vinent també a quart.

Comellas ha explicat que ara el que cal és «pair el creixement accelerat» que ha sofert el projecte en només quatre cursos, i a la vegada, «consolidar-lo». Els seus impulsors accepten que ha tingut molt bona resposta per part dels alumnes, dels professors i de les famílies, però consideren que el principal «èxit» és oferir a tots els infants de Berga i de la resta de pobles participants «l´oportunitat de viure l´experiència de tocar en una orquestra», i tot el que això suposa, com és el cas del «desenvolupament» d´hàbits i valors a partir de la música.

Les escoles Vedruna i Xarxa s´han afegit al projecte aquest curs i, amb només dues sessions, els docents ja n´han vist alguns resultats. «Els alumnes s´ho prenen amb molta motivació i estan concentrats i predisposats a aprendre en grup», explica Carme Freixa, directora de l´escola Vedruna.

Per altra banda, Edi Gonzàlez, professor de música de l´escola Sant Joan, que ara inicien el tercer curs dins del projecte, reconeix que «l´experiència és molt enriquidora per als alumnes més enllà de l´aprenentatge musical». En aquest sentit, destaca que «durant les sessions es potencia el treball en equip, la concentració i l´atenció en allò que s´està fent, i també el respecte i l´esforç per obtenir un resultat conjunt, que són hàbits i valors que els seran útils per sempre en altres àmbits».

Els alumnes treballen, de manera col·lectiva, una hora a la setmana amb dos professors de l´Escola Municipal de Música de Berga –que en el cas dels centres de Berga són hores finançades per l´Ajuntament de la ciutat– més el mestre especialista de música. Durant aquestes sessions, que s´allarguen tot el curs, es treballa de manera pràctica per aprendre a tocar un instrument, ja sigui de corda (violí, viola, violoncel i contrabaix) o de vent (clarinet, trompeta, trombó i bombardí) amb l´objectiu d´acabar interpretant diverses peces conjuntament, tal com fan les orquestres. Els instruments són adquirits pels centres, amb la implicació econòmica de les famílies i les AMPA, per poder desenvolupar el projecte. La directora de l´escola Sant Salvador de Cercs, Cristina Grant, destaca que «al darrere hi ha una inversió econòmica i un esforç del personal important, però el resultat és molt positiu tant educativament com socialment».

Tot i que no es descarta que l´ampliació del projecte a d´altres centres, ara per ara es treballa amb la idea de consolidar la feina que s´ha fet de moment a les escoles on ja està en marxa i plantejar si pot tenir continuïtat entre

els alumnes que volen mantenir la seva activitat musical.