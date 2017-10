El Superfilharmònics debat si ha de tenir continuïtat als cursos finals de primària

Els agents implicats en el projecte Superfilharmònics tenen al damunt la taula estudiar la possibilitat de donar continuïtat al programa de música comunitària a les escoles amb els alumnes més grans que vulguin continuar tocant un cop ja hagin acabat els cursos en els quals es desenvolupa el projecte.

El programa s'adreça als alumnes de 3r i 4t de primària pel que fa a les escoles més grans de Berga. A hores d'ara, a Sant Joan i Santa Eulàlia, així com també a Gironella, el projecte s'està duent a terme als dos nivells, mentre que, de moment, a Vedruna i Xarxa únicament s'ha iniciat entre els alumnes de tercer, en espera que l'any vinent pugui ampliar-se a quart.

El cap d'estudis de l'Escola Municipal de Música de Berga, Josep Comellas, ha explicat que en alguns centres on el projecte funciona des de fa tres o quatre cursos s'han trobat amb casos d'alumnes que tenen interès a poder continuar practicant l'instrument. «Una de les opcions seria que aquells que tinguin ganes de mantenir el contacte amb l'instrument puguin fer-ho matriculant-se a l'escola de música, però entenem que potser no tothom ho veu tan clar», explica.

Segons Comellas, «l'altra opció és donar continuïtat al programa perquè, de manera voluntària, els alumnes que ja han acabat la seva participació al projecte puguin continuar fent música». De moment, però, «no hi ha res en ferm» tot i que «no es descarta que més endavant pugui desenvolupar-se un nou model que es dirigeixi a aquests casos».

El cap d'estudis ha fet ressaltar que altres projectes de música comunitària ja preveuen aquesta possibilitat, tot i que cal tenir en compte alguns aspectes, com la creació d'un banc d'instruments perquè els alumnes puguin disposar-ne i poder-se'l endur a casa per assajar, així com també tenir professors disponibles per a les sessions. En aquest sentit, ha afegit que «hi ha casos que funcionen amb èxit a través de campanyes de mecenatge i d'apadrinament per finançar la compra d'instruments, per exemple».

Escoles més petites

Les escoles més petites, com és el cas que el CEIP Sant Salvador, de Sant Jordi de Cercs, o el de la Valldan, que també formen part del programa de música social que impulsa l´Escola Municipal de Música de Berga, s´organitzen segons les seves necessitats. Per exemple, en el cas de l´escola de Cercs el projecte va iniciar-se l´any passat amb els alumnes de 3r i 4t de primària. Tots formen una única orquestra de vent. Enguany, la iniciativa ha continuat amb els mateixos alumnes, que fan 4t i 5è. «L´any vinent tornarem a començar amb els de tercer i quart, perquè si no no tindríem el gruix d´alumnes suficients per fer un conjunt de música», ha explicat la directora Cristina Grant.