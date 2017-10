Tret de sortida a la subhasta de la Fundació Privada Tutelar del Berguedà

La Fundació Privada Tutelar del Berguedà fa una crida a tots els artistes, professionals i aficionats, i la resta de població que hi vulgui prendre part, a participar a la cinquena edició de l´exposició i la subhasta solidària que organitza el col·lectiu per recaptar fons per desenvolupar la seva activitat.

El president de la fundació que vetlla pel tutelatge de persones amb discapacitat intel·lectual, Josep Maria Clarà, ha anunciat que enguany, per primera vegada, el cost de les teles per participar-hi serà zero. «Com que celebrem els cinc anys, volem agrair la implicació de les persones que han col·laborat amb nosaltres», ha dit. «I també que la xifra d´obres creixi per fer la subhasta», ha afegit, tenint en compte que ha disminuït en els darrers anys. Així doncs, els artistes, enguany, poden trobar les teles als punts de recollida habitual de manera gratuïta per fer la seva obra. Tenen temps per lliurar-la fins al 30 de novembre, ja que, a partir del dia 10 de desembre, s´obrirà l´exposició i s´iniciarà la subhasta solidària al vestíbul de l´antic cinema Catalunya.

Clarà ha fet ressaltar que tot i que la participació d´autors i la quantitat d´obres han disminuït darrerament, els beneficis s´han mantingut. Amb les dades a la mà, ha detallat que el 2013, el primer any, van participar al certamen 330 autors diferents que van presentar un total de 400 obres. En canvi, l´any passat, van ser 144 autors diferents, i 198 obres. Per contra, ha destacat, la solidaritat de la gent a l´hora d´adquirir algun dels treballs no ha cessat, i tot i que el primer any va ser «excepcional i vam recaptar molts diners», a partir del segon la xifra s´ha estabilitzat i s´han venut gairebé el mateix nombre d´obres.

Clarà espera que pel fet de no cobrar el cost de les teles, «la participació creixi mínimament». Enguany, també han lliurat teles als artistes que van participar al concurs de pintura ràpida de Berga. «Vam proposar-los si hi volien col·laborar i tindrem pintors reconeguts de fora de la comarca, més enllà dels que sempre ja ens col·laboren de casa».

La fundació també vol fer augmentar el nombre de persones que licita a la subhasta per aconseguir una de les obres. Per això, ampliaran els horaris d´obertura de l´exposició durant els caps de setmana i tancaran portes el 23 de desembre, per aprofitar els dies previs a les festes nadalenques.

D´altra banda, ha afegit, s´han organitzat activitats «per fer passar més persones per l´exposició». Encara que els dies i els horaris s´han d´acabar de confirmar, és previst que l´ornitòleg Ramon Faura faci una xerrada sobre l´observació i la fotografia d´aus i també que un reconegut grup d´havaneres ofereixi un concert benèfic. Tot plegat, recorda Clarà, «per obtenir més diners per mantenir l´activitat de la fundació», que actualment té cinc persones sota la seva tutela i, en breu, esperen tenir-ne una sisena.