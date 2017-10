Berga estrena la segona Escola de Mares i Pares

La segona edició de l'Escola de Mares i Pares de Berga ja està en marxa. Des d'ahir fins al maig del 2008, la ciutat acollirà quatre xerrades i cinc tallers destinats als progenitors dels alumnes dels cinc centres escolars de primària públics i privats de la ciutat. El regidor d'Educació, Eloi Escútia, la va presentar ahir acompanyat de Ramon Camps, de l'AMPA del col.legi de Santa Eulàlia, i d'Arantza Rey i Abda Forés, del col.legi de Sant Joan. Les xerrades i els tallers es faran als diferents centres educatius i també a la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de la ciutat.

A diferència de l'any passat, el programa d'aquesta escola no l'ha proposat el consistori en solitari. El govern ha convidat les mares i els pares a fer propostes sobre els temes que els poden ser de més utilitat. En aquest sentit, Arantza Rey, de l'AMPA de l'escola de Sant Joan, va «agrair la confiança» que els ha fet el consistori per «involucrar directament les AMPA i l'escola» en la confecció del programa d'actes. Per la seva banda, Ramon Camps, de l'AMPA de l'escola de Santa Eulàlia, va destacar que la programació hagi estat «oberta» a les seves aportacions per tal que «funcioni millor i sigui més agraït. La gent també en surt més motivada».

Per la seva banda, el regidor d'Educació, Eloi Escútia, va posar de manifest que l'escola té per objectiu donar als pares «un seguit de consells i eines que poden utilitzar a casa» per educar els seus fills.

L'activitat que va estrenar el programa de l'Escola de Mares i Pares va ser una xerrada, ahir a la tarda, de la sociòloga i educadora Alba Castellví, que va explicar com es pot educar els fills sense cridar. La propera activitat serà el 23 de novembre i tractarà sobre com es pot millorar la salut a través de l'alimentació; com educar les emocions en família; tallers de reparació de mobles, de cuina saludable, així com una jornada d'embelliment urbà i una altra d'apadrinaments.

D'altra banda, aquesta setmana, concretament dijous, es donarà el tret de sortida del programa «Créixer en família». Consisteix en un cicle de sessions formatives «per orientar i acompanyar les famílies en l'exercici del rol educatiu des d'una perspectiva positiva». Constarà de sis sessions adreçades a mares i pares amb infants de 0 a 3 anys. Els tallers es faran cada dijous, del 26 d'octubre al 30 de novembre, de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda, a l'escola bressol Flor de Neu.