700 persones donen suport a Berga a la proclamació de la República catalana aquesta setmana

El Teatre Municipal de Berga s'ha omplert de gom a gom, com molt poques vegades, aquest dimecres al vespre, en l'acte "155 i ara què?" El recinte cultural estava més ple que el dia de l'acte central del Berguedà pel Sí i ha omplert totes les cadires disponibles de l'amfiteatre i la platea. Amb les cadires plenes el Teatre Municipal hi caben 700 persones i avui fins i tot hi havia gent dreta, una escena poques vegades vista.

Primer ha actuat l'acordionista berguedà Pep Vancell. I s'ha fet un acte d'homenatge als presidents de l'ANC Jordi Sánchez i Jordi Cuixart empresonats. El representant de l'ANC Manel Escobet ha explicat que a partir d'ara, ens els actes de l'Assemblea de Berga sempre es deixaran dues cadires buides per recordar-los .Aquest dimecres al Teatre Municipal s'han deixat dues cadires buides amb dues fotos dels Jordis amb un clavell blanc a cadascuna mentre Pep Vancell interpretava "Evocació al Pirineu. Cançó d'amor i guerra" en record de Sánchez i Cuixart. Quan s'ha acabat la interpretació, el públic s'ha posat dempeus i ha esclatat en sonors aplaudiments durant una bona estona.

"Demà serem una República"

La xerrada ha anat a cura del diputat de Junts pel Sí, Eduardo Reyes que s'ha posat el públic a la butxaca amb el seu estil proper i directe. "Soc el diputat del Parlament que diu més paraulotes!"ha fet broma. El clímax de la seva intervenció ha estat quan ha assegurat "demà, dijous, senyores i senyors : serem una República!"afirmació que ha estat rebuda amb aplaudiments. Reyes ha desvelat que aquest dimecres al Parlament "he vist diputat espantats" per la possibilitat "d'haver d'enfrontar-se a 30 anys de presó" quan es proclami la República al Parlament aquest dijous o divendres a tot estirar, ha assegurat. Amb tot, ha dit que el temors que puguin tenir els que hauran de votar a la Cambra aquesta decisió, davant la pressió que exerceix l'estat espanyol en tots els àmbits "se'ns ha passat. Nosaltres no seriem tant valents si vostès no ho fossin". Reyes ha dit que la proclamció de la República es farà, entre d'altres raons "per obligar a Europa que s'impliquin . Això no és un afer intern" i ha dit que els dirigent europeus hauran d'implicar-s'hi.

El diputat independentista ha assegurat que Catalunya "tenim un poder molt gran que és la gent.Mai cap nació ha unes manifestacions multitudinàries durant 7 anys". I ha dit que Catalunya "podem ser la seva ruïna" referint-se a Europa i a una eventual aturada general del país. "En una sola setmana fem trontollar" la Unió Europea ha assegurat.

Eduardo Reyes ha demanat al multitudinari auditori berguedà que els manifestin el seu suport quan "ens vinguin a buscar". Sobre le possible detencions dels membres del Govern català ha dit que hi plantaran cara. "Tinc confiança que no podran amb nosaltres. No passaran ". I ha negat en rodó que l'executiu català vulgui convocar eleccions, una opció que ha descartat de totes totes.

Eduardo Reyes ha contestat diferents preguntes que li han fet alguns assistents