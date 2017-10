Berga surt al carrer en defensa del model d'escola català

Més de 300 persones s´han aplegat aquesta tarda de dimecres a la plaça de Sant Pere de Berga, molts professors, en defensa del model d´escola catalana seguint la convocatòria del Marc Unitari de la Comunitat Educativa.

Desenes de docents berguedans han expressat el seu malestar i rebuig contundent per les acusacions d´adoctrinar i d´inculcar l´odi cap Espanya que els han fet des de les files del PP i C´s

La delegada sindical de Comissions Obreres al Berguedà Glòria Fígols ha assegurat que

«han volgut apuntar al moll de l´òs, a la cohesió social. I no han trobat millor excusa que dir que des de les escoles catalanes s´adoctrina. És greu! Amb això intenten desmuntar el model d´escola pública catalana, basat en la immersió lingüística, que tants bon resultats ha donat i continua donant pel que fa la integració de les persones que venen de fora de Catalunya».

Després ha parlat Jordi Torrabadella de l´Associació de Mares i Pares del col.legi de Santa Eulàlia que ha rebutjat les declaracions en contra de l´escola catalana d´entre d´altres, del ministre d´Educació Iñigo Méndez de Vigo i del ministre d´Afers Exteriors Alfonso Dastís perquè «ens semblen una falta de respecte per tots els i les docents de Catalunay atacant la seva professionalitat com a eina política per centralitzar les competències educatives».

Per la seva banda, Toni Leal del sindicat Ustec ha assegurat que l´ofensiva del govern espanyol contra el model d´escola del país «no és només un atac contra els docents sinó contra l´educació pública que ha sigut i és la garant del clima de respecte social que vivim al nostre país»

Finalment els concentrats han cridat consignes com «l´escola no la calla ni Ribera ni Soraya!» en referència al dirigent de C´s Albert Ribera i la vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaria o «les escoles sempre seran nostres!» , entre d´altres.