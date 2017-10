Dues regidores del PSC a Borredà fan possible aprovar una moció de la CUP en contra del 155

El ple de Borredà ha aprovat una moció en contra de l´aplicació de l´article 155 per la suspensió de l´autonomia de Catalunya. L´aprovació d'aquesta proposta en un consistori on governa el PSC (Compromís x Borredà-PM) amb majoria absoluta de 4 regidor per 3 del grup de l´oposició de la CUP (Treballem Junts per Borredà- CUP Poble Actiu, ha estat possible perquè dues regidores del govern han votat a favor de la proposta dels cupaires. Així aquesta moció s´ha votat amb 5 vots a favor en total (3 de la CUP i dos de dues edils del PSC) i dues abstencions de l´executiu, l´alcalde Joan Roma i una regidora. L'alcalde de Borredà és l'únic que té el carnet de militant socialista. Les tres regidores del seu govern no, són independents.

La moció de la CUP és la genèrica redactada per l´AMI i l´ACM que aquesta setmana s´està aprovant a diferents ajuntaments catalans. Es dóna suport al Govern català i el Parlament «per fer efectiu el mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprovades pel Parlament de Catalunya». Així mateix es condemna «la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l´Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes». En el cas de Borredà, la moció de la CUP emplaça «a la ciutadania a treballar per donar una resposta col·lectiva, social política i auto-organitzar-se per fer front a l´aplicació de l´article 155».

El portaveu del grup de la CUP Toni Chueca ha fet palesa la deva satisfacció perquè s´hagi aprovat la moció que han presentat.

El ple on s´ha aprovat aquesta moció s´ha celebrat aquest dimecres a 2/4 de 10 del matí i a la sala de plens no hi havia públic. Ha estat una sessió extraordinària i urgent demana pel grup de la CUP

Primer s´ha exposat i votat la moció de la CUP. I posteriorment la que ha entrat el grup del PSC que no s´ha aprovat perquè només hi ha votat a favor l´alcalde Joan Roma, dues regidors del seu govern s´han abstingut i una altra hi ha votat en contra juntament amb els 3 regidors de la CUP. Per tant 4 vots en contra 1 a favor i 2 abstencions.

En declaracions a aquest diari, l´alcalde Joan Roma ha dit que «és habitual» que en temes que no afecten al municipi,d'àmbit general, les regidores del seu govern tinguin llibertat de vot. El fet que en el ple d´aquest dimecres s´hagi aprovat una moció presentada pel grup de l´oposició de la CUP gràcies al suport de dues de les regidores del seu equip ho ha emmarcat en aquest context. Roma ha dit que l´executiu està cohesionat.

El que deia la moció ´tombada´

En el primer punt d´aquesta moció s´expressava «el rebuig i desacord a l´aplicació de l´article 155 de la Constitució i a les mesures que se´n deriven». I s´instava al Govern de la Generalitat de Catalunya «a retornar a la legalitat establerta en el marc de l´ Estatut d´ Autonomia de Catalunya i a no declarar la independència de forma unilateral». I es reclamava «la celebració d´eleccions autonòmiques a Catalunya, amb plenes garanties i on participin de comú acord totes les opcions i sensibilitats». El punt quart s´apostava per «una reconducció del conflicte, que ha de passar per negociar una solució política, apostant de forma clara pel diàleg. És imprescindible congelar totes les condicions prèvies i asseure´s a parlar, sense exclusions ni línies vermelles». Finalment

en el punt cinquè es deia que «la retirada de l´aplicació de l´article 155 de la Constitució així com de la DUI ha d´implicar la possibilitat de la reforma constitucional amb la participació de tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats»



El precedent

El setembre del 2015, una proposta de l'oposició de la CUP per tal que el consistori s'adherís a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) amb el suport d'una regidora del govern del PSC