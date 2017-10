Gósol potencia la Mostra gastronòmica del pèsol negre ampliant-ne el programa

Gósol intensifica la seva aposta per donar a conèixer els pèsols negres, una varietat de llegum local i tradicional del Berguedà que en aquest municipi concentra cinc productors, que són la meitat del total de productors que hi ha a la comarca. El dissabte 28 d'octubre se celebrarà la segona edició de la Mostra gastronòmica del pèsol negre, que vol ser un aparador d'aquest producte berguedà que encara és poc conegut, i que enguany creix en nombre d'activitats a la tarda. La producció mitjana de pèsol negre a la comarca és d'entre 5 i 6 tones, que es conreen en 6,47 hectàrees. El Berguedà reivindica el pèsol negre per la seva especificitat, singularitat i pel potencial que pot tenir a la cuina.

Un estudi de la Fundació Agustí Miquel posa en relleu que al Berguedà el pèsol negre s'ha conreat «des de temps immemorials» i que actualment «encara se'n fan cultius comercials». Avui en dia és possible comprar pèsols negres en botigues de llegums i especialitzades en productes locals. També se'n poden trobar a les cartes de determinats restaurants. Segons l'estudi esmentat, el pèsol negre és singular perquè «a tot Catalunya no existeix una altra varietat tradicional de pèsol sec per a consum humà cultivada».

La mostra es va presentar ahir a la plaça Major de Gósol. L'alcalde, Lluís Campmajó, que és un dels cinc productors de pèsol negre del municipi, va expressar el seu desig que enguany el certamen arreli. Per la seva banda, Carles Riu, un jove productor de pèsol negre ecològic de Gósol, va explicar que enguany la collita ha estat més minsa a causa de la calor i la sequera que van patir els conreus. Aquest fet també va obligar a avançar la collita, i en comptes de fer-la a principi d'agost es va haver de fer a final de juliol. Riu va explicar que aquest any «vaig plantar el doble de pèsols que l'any passat i, en canvi, n'he collit igual. Creiem que el canvi climàtic pot afectar el conreu del pèsol negre», va exposar Riu. I és que aquesta varietat de llegum fins ara ha tingut les condicions ideals per reproduir-se en pobles de munta-nya com Gósol, amb un clima sec i fred.

Per la seva banda, Carme Pedrós, de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, va dir que l'objectiu és «fer un pas endavant cada any» i també que creixi el nombre de productors per elevar la minsa producció i satisfer la demanda, ja que és més gran que l'oferta. Enguany la mostra presentarà un audiovidual sobre la producció del llegum.

La demostració de cuina del certamen anirà a càrrec de la cuinera Carme Clotet, del restaurant Niu Nou de Bagà. Reivindica noves maneres de cuinar-lo: amb un wok amb verdures de tardor, torrat com un aperitiu o fent-ne pa, entre d'altres. Clotet va reivindicar el pèsol negre com un producte que es pot menjar tot l'any.

El mercat aplegarà 6 productors agroalimentaris del parc Cadí Moixeró i una pesolada, activitats d'animació infantil i un concert d'acordions, entre d'altres.