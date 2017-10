Malestar en una escola de Berga per la tanca de la caserna de la Guàrdia Civil

La instal·lació d'una tanca protectora de la Guàrdia Civil ha provocat queixes i indignació entre els pares de l'escola Santa Eulàlia de Berga, molt propera a la caserna. La tanca ha inhabilitat completament la vorera que els infants utilitzen a la sortida de l'escola, ja que la de l'altra costat, enjardinada amb arbres, és massa estreta pel volum de nens que hi passen en hora punta. L'AMPA del centre lamenta que no s'hagi pensat en la seguretat dels menors i les famílies i, per això, reclama una solució. La seva presidenta, Meritxell Almà, ha explicat que "dues persones juntes no poden passar per la vorera, han de baixar i passar per la carretera, i això no només és un risc per als vianants, sinó també pels vehicles, ja que han d'anar esquivant la gent que travessa la carretera". L'Ajuntament, de la seva banda, ha presentat un requeriment a la Guàrdia Civil perquè tregui la tanca, i preveu fer un eixamplament de la vorera que queda lliure per solucionar el problema de manera provisional.

"Entenem que això forma part d'una política d'ocupació que l'únic que busca és atemorir i molestar el conjunt dels ciutadans". Així s'ha expressat el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Berga, Oriol Camps, qui ha afegit que la policia espanyola ha instal·lat les tanques "sense demanar cap permís, i sense preocupar-se de si això podia ocasionar algun perill".

Segons ha denunciat l'AMPA, la instal·lació de la tanca a tota la vorera que envolta la caserna, ara fa una setmana, ocasiona "un gran risc" per als alumnes del centre, que es veuen obligats a passar per la vorera del davant, estreta, i on més de dues persones no hi poden circular. La direcció del centre ja ha parlat amb els agents de la Guàrdia Civil, que els han respost que no hi podien fer res i que complien ordres.

Per altra banda, l'únic contacte que la Guàrdia Civil ha tingut amb l'Ajuntament ha estat per demanar-los tanques, una petició que el consistori no va satisfer, ja que no en disposa de lliures. "No els hi vam deixar de cap de les maneres, evidentment", ha expressat Camps.

Per solucionar el problema de manera provisional, el regidor d'Urbanisme ha explicat que aquesta setmana l'Ajuntament preveu fer un eixamplament de la vorera que queda lliure amb unes plataformes com si es tractés d'unes obres municipals. "Som conscients que això ocasionarà molèsties absolutament a tothom, però hem de garantir la circulació dels vianants i els responsables finals, únics i exclusius de totes les molèsties causades són el govern espanyol i la Guàrdia Civil", ha afegit.

Armes a les hores punta

La presidenta de l'AMPA també ha explicat que una altra de les qüestions que indigna els pares del centre és el fet que, només en hores punta, quan els nens passen per davant de la caserna, els guàrdies civils surten a la porta de l'edifici amb armes, "i això no és una bona imatge pels nostres fills petits, i creiem que no ho haurien de veure".