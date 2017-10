Èxit de l'operatiu per liquidar el niu de Berga de vespes asiàtiques

Ahir va ser un mal dia per a la colònia de vespes asiàtiques ( Vespa velutina nigrithorax) que habitava un vesper que havia construït a la branca d'un arbre d'una zona d'horts del barri vell de Berga. Professionals dels Agents Rurals del departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de la Garrotxa, bons coneixedors dels hàbits d'aquest insecte que va arribar a les comarques gironines el 2012, van liquidar la seva gran casa, que fa mig metre de diàmetre. Aquest tipus de vespa és una espècie invasora que va arribar al port de Bordeus, a França, el 2004 en un vaixell mercant provinent de la Xina, un dels països del qual és originària. Quan els grans nius que construeixen són en zones habitades o properes a espais habitats, es liquida la colònia per evitar riscos, tot i que no són una espècie agressiva per a les persones, però sí que són depredadores de les abelles de la mel, i per això els apicultors en pateixen les conseqüències negatives.

En un dia de postal de tardor, assolellat i amb una calor que convidava a anar amb màniga curta, els agents rurals van fer una inspecció del lloc. Després van abillar-se amb un vestit especial que els protegeix bé totes les parts del cos, també la cara amb una mena de caputxa, i les mans amb uns guants. I van preparar el verí que fan servir per matar aquests insectes. L'insecticida es va aplicar a distància a l'interior del niu mitjançant uns tubs telescopis que poden arribar a molta alçada (17 m). Els agents els van anar muntant fins que van arribar a l'alçada suficient per arribar al niu, en aquest cas situat a uns deu metres de terra. Els experts van calcular que en un niu d'aquesta mida hi poden viure entre 2.000 i 3.000 vespres velutines. Cada exemplar adult mesura uns 3 centímetres.

A través d'una bomba hidràulica l'insecticida líquid va viatjar des de l'interior del recipient on es conservava per un tubet cap a dins del niu, que els experts van punxar materialment per sota amb els tubs per poder-lo introduir. En pocs minuts les vespes van notar-ne els potents efectes. A simple vista es va poder observar com sortien espaordides i alterades, tot i que en cap moment van atacar les persones. I en pocs minuts eren totes mortes. Van anar caient a terra, on van expirar amb rapidesa. Les vespes que no eren al vesper en aquella hora (aquests animals són diürns i surten a buscar menjar) van morir quan van tornar-hi a causa de l'acció de l'insecticida

L'operació per liquidar les vespes va ser seguida amb interès per dos apicultors de Casserres preocupats pels efectes negatius que aquestes vespes puguin tenir en les seves abelles, ja que se les mengen literalment (les parteixen en dues parts amb les seves mandíbules) per alimentar les larves. Els exemplars adults mengen fruita dolça.

Ara, el niu segueix al seu lloc però lliure de vespes, que ja no el podran tornar a reutilitzar.