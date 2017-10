Relleu al timó de l'històric Celler La Tosca

El Celler La Tosca de Berga no és un bar qualsevol. És ubicat en un edifici que traspua història per cadascuna de les seves venerables pedres. Propietat de la família Caus-Sistach, cal Gironella o ca l'Antic, és una casa senyorial que durant la primera guerra Carlina va ser la seu de la Reial Junta Superior Governativa del Principat, la junta de Berga presidida pel general carlí Antonio de Urbitzondo. Està catalogada com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).

El bar és a les antigues cavallerisses de l'edifici. Ara, la jove de 24 anys Alba Barat assumeix la direcció de La Tosca de mans del seu pare, Antoni Barat, Toni, que es jubila. Ella serà la quarta generació de la seva família que es farà càrrec d'un negoci que no sempre havia estat un bar.

Els avis de Toni Barat, Antònia de ca l'Ardit de l'Espunyola i Joan del Coll de Boixols, hi havien obert una botiga on comercialitzen «carbó i patates», recorda en Toni Barat. L'establiment ubicat al número 2 del passeig de la Pau es coneixia com a cal Jové. No va ser fins al 1947 que els pares de Barat se'n van fer càrrec. Francesc Barat Xiscu i Conxita Jové, Xita, van tornar a Berga per donar a llum Toni Barat el 26 d'octubre de l'any 1947. Explica al Berguedà Setmanal que els seus progenitors van marxar de Berga per anar a treballar a Barcelona. «El pare va fer de cambrer al restaurant Núria de la Rambla i la mare regentava un celler a Gràcia però a Barcelona

s'enyorava». Per això van decidir tornar a Berga. Van traspassar-se el celler de la mare i van emprendre el camí de retorn cap a casa. Antoni Barat i Jové va néixer a cal Gironella, a l'antiga capella, recorda somrient. I és que aquella era una època en què la gent naixien a casa. En Toni va crèixer primer a Graugés, una antiga colònia agrícola del municipi d'Avià i posteriorment a Berga. De ben petit ja es va anar familiaritzant amb la feina d'una botiga de queviures. Els seus avis van anar ampliant el negoci per oferir més productes a banda de carbó i patates. Cal Jové va crèixer però hi va haver un moment que «el pares van veure que el futur de l'alimentació s'encarava cap als supermercats», detalla Barat. Va ser aleshores quan van fer el cop de cap i el que havia estat cal Jové es va convertir en el Celler La Tosca. Li van posar aquest nom en al·lusió a la pedra tosca que hi ha al sostre. I d'aquesta manera, l'any 1972, es va iniciar una nova etapa del negoci. De ben jovenet, als 16 anys, Toni Barat ja s'havia guanyat la confiança dels seus pares per portar l'establiment. Tanmateix, la seva afició al món de l'esquí va fer que en un moment determinat decidís subarrendar el bar a un cambrer de La Tosca per dedicar-se a un món que l'apassiona: l'esquí. Va ser aleshores que es va formar com a monitor d'aquest esport i va arribar a ser director de l'estació solsonina de Port del Comte.

L'any 1985 va tornar a Berga per iniciar una nova etapa de l'establiment que durant l'absència dels Barat-Jové va viure un període de progressiva decadència, explica. Van haver de treballar de valent per recuperar el bon nom del bar. Ara serà la seva filla Alba Barat la que assumirà les regnes del Celler de La Tosca.

La primera actuació que s'ha dut a terme ha estat la neteja de la pedra que hi senyoreja. Pare i filla expliquen , cofois, que s'ha fet amb «un sistema innovador» a base de cristalls de gel i nitrogen a pressió. La jove Barat exposa que mantindrà una línia de continuïtat i que han redoblat l'aposta pels productes de proximitat com la carn de porc o els embotits de la comarca o productes com els bolets, unes especialitats que són el que més demanen els visitants de fora.

Alba Barat arronsa les espatlles i somriu tímidament quan explica que «portar el bar no és ben bé el que he estudiat», ja que és llicenciada en traducció i especialitzada en correcció de català. Tanmateix, comenta que la seva nova ocupació al capdavant del negoci familiar «no és una cosa que em vingui de nou» i li permetrà compaginar aquesta activitat amb els seus treballs professionals del món de la traducció.