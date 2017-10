Berga celebra diumenge el tradicional concurs de boletaires

La Pobla de Lillet, Vilada, Guardiola de Berguedà i Olvan ja han celebrat la festa dels bolets i aquest cap de setmana serà el torn de Berga. La capital del Berguedà tornarà a convertir-se en el punt de trobada dels aficionats al món dels bolets durant la 61a edició del Concurs de Boletaires que es farà aquest diumenge, 29 d'octubre, al Pla de Puigventós (Castellar del Riu). Es tracta d'un esdeveniment que tradicionalment se celebra el primer diumenge d'octubre, però la coincidència amb la realització del referèndum del passat 1 d'octubre va fer que els organitzadors decidissin aplaçar la festa boletaire, que aquest any incorpora algunes novetats.

D'una banda, el Concurs de Boletaires ha ampliat el nombre de categories. Actualment, el certamen disposa de tres seccions en les que poden competir els participants: rovellons, llenega negra i rovelló de més pes. Enguany, la categoria dedicada als rovellons inclou tres noves subcategories: més de 40kg, entre 20 i 40 kg i menys de 20kg. D'aquesta manera, el concurs s'obre a la participació dels boletaires que són menys experimentats.

D'altra banda, la segona novetat de la festa està relacionada amb l'organització d'una petita fira impulsada per la Penya Boletaire de Berga. Per primera vegada, el Pla de Puigventós disposarà d'una mostra de productes relacionats amb l'activitat boletaire com per exemple: cistells, ganivets, llibres, artesania i productes agroalimentaris, entre d'altres.

Activitats per a tots els públics

La jornada de la festa dels bolets començarà a les 9 del matí amb un esmorzar popular a base d'entrepans de botifarra negra, tastet i cansalada. Els tiquets es podran adquirir al mateix lloc de l'esmorzar. A les 10 del matí, es realitzarà el Concurs Infantil de Boletaires adreçat a infants de 4 a 7 anys. Els petits boletaires hauran d'aconseguir omplir els seus cistells amb els bolets que hauran de buscar en un tancat habilitat especialment per a aquesta activitat. A 2/4 d'11 del matí s'obrirà l'aparador de la cuina del bolet, un espai gastronòmic dedicat a la venda de productes relacionats amb la cuina berguedana. A les 11 del matí, es portarà a terme el lliurament de premis del concurs de dibuix infantil, de fotografia i del Concurs Infantil de Boletaires. A 2/4 de 12 es farà el nomenament dels boletaires d'honor d'aquesta edició. Aquest any, les persones reconegudes seran: Gemma Puig i Feliu, meteoròloga de Televisió de Catalunya; Jesús Perarnau, expresident de la Penya Boletaire de Berga i Joaquim Mas i Camprubí, ex Cap de les Brigades municipals de l'Ajuntament de Berga. Tot seguit, serà el moment d'efectuar la pesada dels cistells participants al Concurs de Boletaires i a continuació s'entregaran els premis del certamen. A la 1 del migdia, el grup de la falla encapçalarà la comitiva de tornada cap a Berga.

Cremada de la falla

Els actes de la festa dels bolets es traslladaran a Berga a partir de 2/4 de 7 e la tarda. El passeig de la Pau acollirà una audició de sardanes amb la Cobla Berga Jove i a ? de 9 hi haurà un castell de focs d'artifici a càrrec de la Pirotècnia Igual. Tot seguit, es procedirà a la cremada de la falla situada a davant de parada d'autobusos de Berga, al capdamunt del passeig de la Pau.

Alteracions de trànsit

La festa dels bolets comportarà algunes alteracions de trànsit a la zona del passeig de la Pau de Berga durant el diumenge, 29 d'octubre. Concretament, es prohibirà l'estacionament de vehicles a la zona central del passeig de la Pau amb el carrer Gran Via. Aquesta prohibició s'aplicarà des de les 9 del matí fins a les 11 de la nit, ja que es realitzaran els treballs de muntatge de castell de focs d'artifici.

D'altra banda, tampoc es permetrà l'aparcament de cotxes al passeig de la Pau, des del carrer Pere III fins a la plaça de la Creu, en sentit ascendent i en sentit descendent, des de la plaça de la Creu fins a la carretera de Sant Fruitós. Aquesta prohibició farà que la parada d'autobusos es traslladi a la zona del passeig de la Pau, 55, just a davant de la farmàcia i, per tant, tampoc es podran aparcar els vehicles en aquest emplaçament. Aquesta mesura s'aplicarà des de les 3 de la tarda fins a les 11 de la nit.

Per últim, es preveu el tall de la circulació de trànsit en tot el passeig de la Pau i també a la plaça de la Creu des de les 5 de la tarda amb motiu de l'audició de sardanes i la cremada de la falla.