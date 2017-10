Berga farà visites guiades al barri vell i al cementiri per recuperar llegendes

Explorar el món de les ànimes i les llegendes i històries de tota mena que fan referència a la mort i al misteri que l'envolta visitant els indrets més emblemàtics del barri vell de Berga el dia 31 d'octubre i el cementiri municipal els dies 1 i 4 de novembre, en aquest darrer la visita serà nocturna. Aquesta és la proposta de l'Ajuntament de Berga que a manera de prova pilot durà a terme enguany amb l'objectiu de recuperar la memòria oral de les llegendes sobre l'època de Tots Sants.

Ahir, el regidor de Patrimoni Cultural i Museus, Iván Sánchez, va presentar aquestes visites acompanyat de la directora del Museu Comarcal de Berga i responsable de l'Oficina de Turisme, Alba Perarnau, la tècnica de turisme i del Museu Comarcal de Berga, Marta Freixa, i el guia cultural Toni Gol. No va ser-hi, però també farà de guia, Josep M. Rossinyol.

La primera visita guiada tindrà lloc el dia 31 d'octubre a les 7 de la tarda amb sortida a l'església de Sant Francesc i que s'ha batejat com a «Nit de les ànimes». Es farà un recorregut per indrets emblemàtics del barri vell, que no va voler revelar. Sánchez va explicar que «es vol recuperar la tradició que les persones més grans de cada casa explicaven contes» als més petits en jornades com la de Tots Sants. «Volem recuperar la memòria oral», va indicar el regidor Sánchez. I es farà al capvespre quan ja sigui fosc, després que aquest dissabte es canviï l'hora, i es repartiran espelmes entre els assistents per crear un clima apropiat per a la temàtica de l'activitat.

La segona visita guiada tindrà lloc el dia 1 de novembre a les 12 del migida. En aquesta ocasió es visitarà el cementiri municipal i el panteó Bassacs, on reposen els berguedans il·lustres de la ciutat. La visita s'aprofitarà per donar-los a conèixer i homenatjar-los. Igualment s'explicarà l'arquitectura d'aquest espai i l'art funerari. El guia cultural berguedà Toni Gol va dir que la mort «és un fet que ens interpel·la a tots». De cara al dia 4 de novembre es proposa fer una visita nocturna al recinte a partir de les 8 del vespre que s'ha batejat «Plenilunium». Es preveu que hi haurà la llum de lluna plena, però es recomana dur lot o frontal. Es farà una ruta pels panteons familiars del cementiri i es farà una lectura dramatitzada de la legenda «El cavaller i el corb».

Aquestes visites són gratuïtes i estan obertes a tots els públics. Els responsables municipals esperen que de cara al 2018 l'experiència es pugui repetir més dies i també ampliar-les a «espais que normalment no es visiten», va dir el regidor Iván Sánchez.