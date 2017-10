La Penya Boletaire de Berga mostra les interioritats de la falla més tardana

Si no hi ha cap nou imprevist, Berga cremarà, finalment, la falla demà, diumenge, com a cloenda del Concurs de Boletaires de Berga, que enguany arriba més tard de l'habitual. La festa es va haver d'endarrerir per no coincidir amb la jornada del referèndum de l'1 d'octubre i els actes al pla de Puigventós, al matí, i al centre de la ciutat, a la tarda, són previstos per a demà.

Aquestes quatre setmanes de marge han servit a l'equip que s'encarrega del muntatge de la falla que organitza la Penya Boletaire de Berga per polir-ne alguns detalls i afegir-hi nous elements relacionats amb l'actualitat. I és que com explica a Regió7 un dels seus membres, Ramon Gassó, «com sempre, la falla és una al·legoria de Berga i els berguedans amb algunes referències del nostre dia a dia». En els darrers dies la gran estructura, de més de 10 metres d'alçada, s'ha instal·lat al passeig de la Pau, on serà cremada, demà, a partir de les 8 del vespre.

Des que va iniciar-se el procés de construcció fins que es cremi, però, han passat molts dies. Mesos. Així ho explica Gassó, que recorda que les primeres reunions, en format dinar, es van fer a principi de juliol. «Allà es van posar al damunt de la taula les primeres idees que es van anar consensuant i transformant sobre plànol de mica en mica», fa ressaltar. Enguany, per primera vegada, la idea de la falla és col·lectiva. «Fins ara, cada any, de manera rotativa, una de les persones que formem l'equip feia una proposta, que entre tots acabàvem d'arrodonir», comenta. Enguany, des del principi s'ha optat per recollir idees de tothom amb l'objectiu de fer una obra coral i amb la implicació i aportacions de tothom que hi ha volgut participar. Després de fer els plànols i retocar l'esbós final, s'ha treballat per a la seva materialització amb el procés habitual: la realització de les estructures de fusta, el recobert amb cartró i paper, la creació dels detalls i els elements decoratius, i la pintada final, entre d'altres.

El resultat, que avui ja llueix al capdamunt del passeig de la Pau amb gairebé tots els detalls, és una gran muntanya –que es podrà travessar per l'interior de banda a banda– que té al damunt la fusió entre l'escut de la ciutat de Berga i el de la Penya Boletaire i un boletaire vestit amb la camisa de l'entitat i una corona, «no per fer referència a la monarquia, sinó perquè l'escut de Berga el porta», matisa Gassó. Acompanyant aquesta estructura, hi ha, en una banda, bolets bons: rovellons, ceps i múrgoles, i a l'altra, bolets dolents. «Amb això volem simbolitzar que al llarg de l'any han passat coses bones i coses dolentes, i a més a més, o hem acabat de representar amb alguns elements», com per exemple una urna del referèndum de l'1-O tacada de sang, o una maleta plena de bitllets que és una crítica a la corrupció.

Als voltants de la falla, hi llueixen treballs artístics fets pels alumnes de tots els centres educatius de la ciutat, i també dos quadres de dos pintors berguedans: Edgar Maestre i Josep Maria Hontangas. Són detalls que fan «més completa la falla», assegura Josep Traserra, una altra de les persones implicades en el seu muntatge. En total, una quinzena de persones han treballat perquè l'obra sigui una realitat. «Som un grup de persones obert a tothom qui vulgui venir», recorden Tra-serra i Gassó. «Cadascú hi aporta el que sap fer i el que pot, tenint en compte que hi ha moltes tasques a fer, des de la part de fusteria fins a la de pintura», han afegit.

Concurs boletaire

Les activitats al pla de Puigventós s'iniciaran de bon matí amb el tradicional esmorzar popular. Un dels plats forts serà, també, el concurs de boletaires que arriba a la 61a edició amb alguns canvis en les bases per aconseguir més participació i atraure la presència del públic familiar i no únicament dels experts boletaires que porten grans cistelles.