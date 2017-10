Venturós sobre la DUI: «No m'atreveixo a dir què passarà»

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, es mostra confiada que avui el Parlament de Catalunya declararà la independència de Catalunya tot i que no en té la certesa. "No m'atreviria a posar les mans al foc que avui hi haurà DUI. Esperem que es faci efectiva", ha dit en una entrevista a la Xarxa de Televisions locals.

La líder cupaire explica que "a partir del dia 10 la confiança de la Cup al Govern ha quedat tocada" i tot i que remarca que "els resultats del dia 1 ja són clars" desconeix com actuarà avui el Parlament, "si aixecant la suspensió o votant".

"Els reconeixements internacionals no arribaran si no hi ha declaració d'independència. La unió europea ha intentat difuminar-ho tot i emmarcar-ho en el marc constitucional. Els suports arribaran de país en país", augura Venturós.

Quan a la resposta de la societat, l'alcaldessa aposta per "una aturada econòmica que faci trontollar l'estructura de l'Estat que no ens permet desenvolupar la independència" i defensa la "resistència no violenta".