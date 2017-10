Guardiola vol millores a l'accés de la gasolinera de la C-16

L'Ajuntament de Guardiola de Berguedà ha fet una petició formal a la direcció d'Infraestructures i Mobilitat del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per a la millora de la seguretat de l'accés de la gasolinera del Collet, situada a la C-16, al seu pas pel terme de Guardiola.

L'alcalde del municipi, Josep Lara, ha fet aquesta demanda per escrit després que fa dues setmanes un motorista perdés la vida just en aquest punt de la carretera. Lara ha destacat que és una reivindicació local que ve de molt lluny, tot i que darrerament havia perdut força. «Els veïns sabem que l'accés que hi ha per entrar a la gasolinera és perillós i al llarg dels anys hi ha hagut diversos accidents», ha remarcat. El darrer sinistre, que va suposar la pèrdua de la vida d'un motorista de 69 anys, veí d'Igualada, ha provocat que el govern local hagi fet una reclamació perquè s'hi faci una actuació «com més aviat millor».

Lara ha recordat que, per accedir a aquesta gasolinera, els vehicles que van en direcció al túnel del Cadí han de travessar el carril contrari. Una acció que «és perillosa» tenint en compte l'alt volum de trànsit que es concentra en aquesta carretera els caps de setmana, especialment durant la temporada de tardor i hivern. Per a l'alcalde, aquesta actuació hauria de ser una prioritat per al departament responsable de carreteres, més enllà del projecte previst de la millora de la seguretat i desdoblament de la C-16 que està en procés. «Aquesta millora es podria fer de manera paral·lela o independent», ha dit.