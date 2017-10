El terror envaeix les antigues escoles de Viladomiu Nou

L'Associació de Joves de Gironella, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gironella, ha organitzat per a aquest cap de setmana la segona edició de «Gironella és terrorífica», aquesta vegada a les antigues escoles de Viladomiu Vell, que obriran les portes en un format diferent de l'habitual.

L'activitat recrearà una escola encantada i és apta per a tots els públics. Els joves de l'associació s'encarregaran de guiar els visitants pels racons de l'edifici en un circuit terrorífic i de misteri. L'escola obrirà les portes de 6 a 8 amb un circuit infantil, pensat per als més petits, i de les 8 a les 12 de la nit amb un circuit per a adults. El preu de l'entrada és de 2 euros els nens i 3 euros els adults.