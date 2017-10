La Mostra del pèsol negre de Gósol es consolida i segueix reconeixent el territori

La Mostra del pèsol negre de Gósol ha consolidat l'esdeveniment en la seva segona edició, que enguany ha presentat un ampli ventall d'activitats de coneixement i reconeixement d'un producte «autòcton del Berguedà», com remarquen els organitzadors. L'any passat «va ser un èxit absolut, ho vam vendre tot», segons l'alcalde i productor de pèsol negre Lluís Campmajó, ja que «va caure en pont, i aquest any no». Tanmateix, la presència de visitants durant el dia d'ahir va anar augmentant durant el dia i «si l'any passat es van vendre 180 tiquets per la Pesolada Popular, enguany se n'han venut 160», afegeix Campmajó, que qualifica la xifra de satisfactòria.

Carles Riu, jove productor de pèsol negre ecològic amb la marca l'Hort del Met, explicava des de la seva parada del Mercat Agroalimentari que fa servir una llavor autòctona heretada de la família. «Fa 200 anys, aquí, a la zona, gairebé tothom plantava pèsol negre per autoconsum, però es va anar perdent», explica Riu, un dels cinc productors locals actuals d'aquest tipus de llegum. La seva producció és «molt laboriosa», a causa de tractar-se d'un procés que no està mecanitzat, ja que «s'hauria de fer una màquina especial per collir pésol negre, perquè a la recol·lectora, per exemple, no li va bé el terreny pedregós», afegeix. La collita, feta normalment a l'agost, «moment en què les plantes s'assequen i jeuen a terra», s'ha pogut veure a l'audiovisual mostrat a la sala de plens de l'Ajuntament gosolà.

En una altra de les parades del mercat, el també productor local Roger Gavaldà comentava que fa deu anys que produeix diversos llegums per consum propi, i dar-rerament ha començat a cultivar i vendre pèsol negre. Actualment, no és la seva principal font d'ingressos, però vol produïr-ne cada vegada més quantitat. Les explicacions de Riu i Gavaldà es complementaven amb els diversos cartells explicatius col·locats per l'Ajuntament de Gòsol, principal organitzador, amb la col·laboració de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, la Diputació de Barcelona i la Xarxa de Productes de la Terra del Berguedà.

La segona Mostra del pèsol negre de Gósol ha servit per consolidar-se i situar-se entre les tres més importants del poble, juntament amb la Fira dels Càtars i la de la nit de la Castanyada.