La Farsa aposta pel microteatre amb dues obres de petit format al cinema

L´Agrupació Teatral La Farsa de Berga s´estrena en el món del microteatre. L´entitat ha preparat dues obres de petit format amb l´objectiu d´acostar-se encara més al seu públic i també de cridar l´atenció a un nou perfil d´espectadors. Com? Amb dos textos curts, de només vint minuts de durada, i fora del seu escenari habitual. La Farsa abandona per un dia el Teatre Municipal i s´instal·la a l´antic cinema Catalunya. L'estrena que estava prevista pel cap de setmana del 30 de setembre i l'1 d´octubre es va endarrerir amb motiu del referèndum de l'1-O. La cita, finalment, serà aquest dimecres, 1 de novembre, dia de Tots Sants, en una doble sessió: a 2/4 de 6 i a 2/4 de 8 del vespre.

La directora dels dos muntatges, Angelina Vilella, ha assegurat que «és un experiment. Tant per a La Farsa i per als actors, com per al públic». En aquest sentit, ha destacat que tot i que a la ciutat ja s´han fet alguns tastos de microteatre, l´entitat és la primera vegada que opta per aquest format. «Abans de començar els assajos dels Pastorets, teníem ganes de fer alguna cosa per començar a escalfar motors, i aquesta vegada vam pensar que podria estar bé provar amb un projecte més petit», ha detallat, «amb menys actors i més fàcil de muntar i que puguem exportar allà on ens demanin fer alguna petita actuació».

La idea neix del projecte CaRRussel. «Són cinc textos teatrals que van escriure cinc escriptors de novel·la –per a una producció del Festival Grec– per ser interpretades dins de cinc vehicles diferents, amb el públic també al seu interior», explica Vilella. «Nosaltres farem dos d´aquests cinc textos i no els farem dins de vehicles, perquè no tenim la infraestructura», ha concretat, «però canviarem el nostre estil i intentarem dur els espectadors a un altre terreny i a un escenari diferent», afegeix.

En aquest cas han escollit el text En punt mort, de Marta Rojals, interpretat per Sònia Ferrer i Ferran Pujols, i Passatgers, de Francesc Serés, que anirà a càrrec de Josep Maria Suades i Anna Roy. Vilella ha avançat que cadascuna de les obres tenen una durada d´uns vint minuts, i els espectadors podran veure els dos muntatges. «Quan el públic entri al cinema, els dividirem en dos grups d´una seixantena de persones. Les dues representacions es faran a la vegada, i quan acabin, els grups s´intercanviaran», ha concretat.

Per mantenir l´efecte sorpresa, la directora ha preferit mantenir en secret quins són els espais escollits per a les dues representacions, però ha assegurat que «no són escenaris convencionals» i que, a més, no hi ha cap tipus d´escenografia. «El públic haurà de posar de la seva part per imaginar-se la situació». Vilella ha afegit que es tracta de dos textos «molt interessants» i que espera que arribin al públic. «Nosaltres hem treballat amb molta energia i entusiasme perquè és un projecte que ens fa il·lusió pel fet de ser diferent del que hem fet fins ara», ha dit.

A més, aquesta vegada no es cobrarà entrada i es funcionarà amb el sistema de taquilla inversa. «Volem que el públic pagui segons li hagi agradat», ha concretat. «Són muntatges petits i sense escenografia i pràcticament sense despeses, i com a entitat sense ànim de lucre, treballem de manera altruista», ha dit. Si la proposta té èxit, ha finalitzat, «repetirem l´experiència amb nous textos».