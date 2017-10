Més de 600 persones participen en el «Passatge del Terror» de Viladomiu Vell

Els Joves de Gironella han organitzat aquest cap de setmana (28 i 29 d´octubre) el passatge del terror a l´antiga escola de Viladomiu Vell amb un èxit rotund d'assistència. Més de 600 persones hi han volgut entrar durant els dos dies.

Els horaris han estat els mateixos els dos dies: de les 18.00h a les 20.00h infantil amb entrada a 2€, i de les 20.00h a les 00.00h pels adults a 3€.

El recorregut consistia en intentar sortir de l´escola després de saber la història que amagava. Resulta que havia estat un internat i es cometien assassinats i fets paranormals. Els visitants havien de passar proves per a poder sortir-ne.

En el muntatge i en l´escenografia hi han participat unes 40 persones de diverses edats que han pogut complir les expectatives de la gent. També hi ha participat gent del poble desvinculada dels joves de Gironella.

Aina Alarcón, Presidenta dels Joves de Gironella, ha assegurat que "estem contents de la resposta que hi ha hagut per part dels ciutadans de Gironella i també d´arreu del Berguedà. Enguany era un nou format en un lloc diferent i creiem que hem complert les expectatives de la gent com ho vam fer l´any passat a Viladomiu Nou." També ha afegit "estem segurs que després de 2 anys consecutius amb el passatge del terror, l´any que ve ho podrem tornar a repetir".

Arriba el Castanyasso al Local del Blat de Gironella

Per altra banda, l´entitat organitza demà la tradicional festa del Castanyasso al Local del Blat de Gironella. La festa començarà a les 12 de la nit i l´entrada valdrà 5€ amb la beguda especial "Secret Jove". També hi haurà alguna altra sorpresa.

La festa comptarà amb 2 Dj´s; Miquel del Pozo i Markus Wolf, els dos coneguts per les seves sessions en diferent ràdios catalanes i també en diverses festes de renom. A la festa s´espera gran èxit com en les anteriors edicions del Castanyasso.