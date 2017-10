Antoni Biarnés deixa pas a Ramon Minoves com a portaveu del grup de CiU a Berga

Aquesta serà una setmana de canvis al principal grup municipal de l'oposició a Berga, el de CiU. El seu cap de files i fins ara portaveu, Antoni Biarnés, deixarà de ser-ho per iniciativa pròpia. A partir d'ara, aquesta responsabilitat l'assumirà Ramon Minoves.

La mesura no suposarà encara un canvi de lideratge del grup, on Biarnés mantindrà l'escó com a regidor però es mantindrà volgudament en un discret segon pla perquè ja ha confirmat al PDeCAT que no vol ser alcaldable per aquesta formació (ni per cap altra candidatura) en les properes eleccions municipals, que se celebraran del 2019, segons ha confirmat a Regió7 ell mateix. Així doncs, la cursa per liderar la llista del PDeCAT als propers comicis locals a Berga ja ha començat.

D'ençà del juny del 2015, en l'inici del mandat, el grup municipal esmentat l'han integrat 6 regidors. D'aquests, quatre s'han donat d'alta al PDeCAT (Ramon Minoves, Maria Antònia Ortega, Pau Bessa i Francesc Xavier Francàs). Dels altres dos regidors, un continua sent militant de CDC, el dirigent veïnal Jordi Travé. I l'altre, Antoni Biarnés que actualment no milita a Convergència, partit del que al seu moment s'ha donat de baixa. Per tant, el portaveu del grup municipal de CiU és una persona que a hores d'ara no milita ni a l'antiga Convergència ni al nou PDeCAT i tampoc té la intenció de fer-ho.

Antoni Biarnés ha explicat a aquest diari que «mai he sentit la necessitat de fer-ho». El fins ara portaveu del grup de CiU ha manifestat que «el més lògic és que el portaveu sigui algú que militi en aquest partit» com Ramon Minoves. A la pregunta de per què no s'ha afiliat al PDeCAT com han fet molts militants de Convergència, respon que «per què ho hauria de fer? No trobo cap raó per ser-ho», ha assegurat el polític berguedà.

En l'equador del mandat, Antoni Biarnés ha fet saber a la direcció del PDeCAT que no en serà l'alcaldable com ho va ser el 2015. I tampoc no serà el candidat de cap altra candiatura perquè es retirarà de la vida política, ha dit a Regió7.

Tanmateix, ara per ara i fins a la finalització de l'actual mandat polític, continuarà com a membre del grup municipal i mantindrà el seu escó de regidor. Biarnés creu que aquesta decisió és la més coherent , ja que «el meu compromís era amb els electors i per això continuaré com a regidor». Amb tot, Biarnés ha matisat que ell no ha contret cap compromís amb el PDeCAT perquè quan es va presentar no existia. També ha confirmat que s'ha donat de baixa de militant de CDC perquè aquest partit ja no té activitat.

El fins ara portaveu del grup municipal de CiU ha assegurat que està d'acord amb la política del PDeCAT de defensar un estat propi, «coincidim plenament», i que dóna «tot el meu suport a Puigdemont». Tanmateix assegura que el PDeCAT «com a organització, com a eina per fer política, no em motiva prou per fer el pas». Hi ha altres aspectes que no valora de la mateixa manera, com és el lideratge intern del partit, que creu que hauria de ser «més sòlid».

A escala local, Antoni Biarnés ha dit que, «del grup, n'estic satisfet, no hi ha cap problema». Al contrari. Segons Biarnés, quan va dir als seus companys que volia deixar de ser el portaveu del grup «s'hi van resistir i al final vam quedar que continuaríem plegats». La situació política catalana ha provocat que «no acabéssim de trobar mai el moment» de fer uns canvis que «no tenen res a a veure amb la conjuntura política general del país», ha reblat.



Nou grup de PDeCAT-CDC

Els canvis de responsabilitats al grup municipal també afectaran el seu nom. Oficialment és el grup municipal de Convergència i Unió (CiU) tal com es va constituir en l'inici de l'actual mandat, ja que era per aquesta coalició que es van presentar als comicis municipals del 2015. Tanmateix, els canvis interns de la formació convergent, que s'ha refundat i convertit en el PDeCAT, i la desaparició d'Unió, ara faran rebatejar el grup amb el nom de PDeCAT-Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Aquests canvis es comunicaran al ple de dijous. També s'ha de donar compte de la modificació de la composició de la junta de portaveus, de manera que es materialitzin els canvis i Ramon Minoves passi a ser formalment el portaveu del grup. El nou vocal d'aquest grup al patronat de l'hospital serà Francesc Xavier Francàs.