Més d'un centenar de joves berguedans gaudeixen d'una òpera infantil al Liceu

Escena de El Jove Barber de Sevilla Arxiu particular

El Consell Comarcal del Berguedà s'ha incorporat al programa "Apropa Cultura" que promou que infants i famílies vinculades al Servei Socioeducatiu del Berguedà i al Centre Obert de Berga, perquè gaudeixin d'activitats culturals. En aquest cas, han assistit a l'òpera "El jove barber de Sevilla", al Gran Teatre del Liceu segons ha explicat el Consell Comarcal. Hi han afegit que han estat 112 les persones " entre infants i familiars" són les que "han pogut gaudir d'un espectacle d'òpera infantil el dissabte 21 i el dissabte 28 d'octubre". El Consell Comarcal del Berguedà "ha volgut donar suport a una acció innovadora i d'un alt caràcter inclusiu programant la sortida amb els dos serveis socioeducatius de la comarca i finançant part de les entrades dels assistents"

Les mateixes fonts de l'ens comarcal han explicat que "Apropa Cultura" "és una plataforma que té per objectiu fomentar l'accessibilitat dels usuaris i professionals de les entitats o serveis socials a la programació dels equipaments culturals del nostre país. I, per altra banda, té com a finalitat sensibilitzar la ciutadania sobre el dret a la cultura. A la vegada, també es dona visibilitat a les accions socioeducatives dels equipaments culturals"