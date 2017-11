Berga dedica la diada d'avui a recordar els seus convilatans il·lustres

Berga recorda avui el seus convilatans il·lustres. A les 11 del matí, davant del panteó Bassacs, al cementiri municipal, se celebrarà un acte d'homenatge als Berguedans Il·lustres. L'acte inclou una lectura del poema de Neus Ballarà «Berguedans Il.lustres» i l'audició de l'himne de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt. Seguidament, el rector de Berga, mossèn Marc Majà, oficiarà una missa dedicada als difunts a la capella del cementiri. La missa per retre homenatge als difunts es repetirà demà, 2 de novembre, a la mateixa hora. L'Ajuntament de Berga instal·larà unes dues-centes cadires per tal d'acomodar els assistents durant els oficis religiosos.

Amb motiu de la diada de Tots Sants, a Berga l'horari del cementiri s'amplia. Avui i demà l'horari és de 9 del matí a 8 del vespre. Divendres ja es tornarà a l'horari habitual de 9 del matí a 2/4 de 6 de la tarda. Avui, com que és festiu, no hi haurà servei de bus urbà a la ciutat.