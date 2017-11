Ramon Minoves, el nou portaveu del PDeCAT a Berga, no vol ser alcaldable

El nou portaveu del grup municipal de CiU a Berga, Ramon Minoves, ha declarat a Regió7 que serà també el nou líder del grup, condició que fins ara ostentava el portaveu Antoni Biarnés, que deixa aquesta responsabilitat, tal com va avançar aquest diari ahir. Amb tot, Minoves ha assegurat que no vol ser l'alcaldable de la formació política de cara als comicis municipals del 2019.

En el ple municipal que s'ha de celebrar aquest dijous, es farà efectiu el canvi de portaveu del principal grup municipal de l'oposició. Antoni Biarnés deixarà aquesta responsabilitat, que assumirà Ramon Minoves.

En declaracions a aquest diari, Ramon Minoves ha dit que aquest canvi respon a la voluntat de «racionalitzar» la tasca en l'àrea de portaveu del grup municipal de CiU, que a partir del ple de dijous passarà a ser del PDeCAT-CDC. Minoves ha explicat que el fet que el fins ara portaveu treballi fora de la ciutat -Antoni Biarnés presideix el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya- comportava que de vegades no pogués assistir a reunions on és necessària la presència de portaveus. «Es tracta que algú, en aquest cas jo, pugui anar a les comissions informatives». Minoves també serà a partir d'ara el cap del grup municipal. Tanmateix, aquesta circumstància no farà que sigui el nou alcaldable del PDeCAT , ha assegurat.

El canvi de portaveu del grup es deu al fet que Antoni Biarnés actualment no sigui militant de Convergència Democràtica de Catalunya, partit que ja no té activitat, i, en paral·lel, hagi decidit no afiliar-se al PDeCAT. Aquest ha estat també un dels factors que han provocat que el fins ara portaveu deixi de ser-ho a petició pròpia. Ell mateix ha explicat a Regió7 que no hi ha mala maror al si del grup municipal.

D'altra banda, pel que fa a la possibilitat que Ramon Minoves vulgui postular-se com a alcaldable del PDeCAT de cara a les eleccions del 2019, ell mateix ho ha descartat. «No em postulo com a candidat». Ha dit que en el seu dia sí que va mostrar la seva disponibilitat de ser cap de llista de l'aleshores Convergència i Unió, però que ara no. «Ara és un altre moment», ha assegurat. Ramon Minoves ha declarat que «el lideratge futur del partit és una qüestió que s'ha de parlar al si del PDeCAT. Ara som al 2017. Encara hi ha molt temps per decidir el que s'hagi de fer el 2019», amb la vista fixada en les eleccions municipals, ha indicat.

El nou portaveu i cap del grup municipal ha reiterat que serà el partit qui prengui un determini sobre el lideratge de la formació. «Se n'haurà de parlar quan pertoqui» ha indicat, i ha assegurat que «el temps polític guanya al temps real» a causa de la celeritat amb què es produeixen els esdeveniments.

Psicòleg i educador social, Ramon Minoves Pujols (Berga, 1967) és assessor de l'àrea d'Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. El 2015 va formar part de la llista de CiU a Berga després que no fos triat com a alcaldable en una pugna justament amb Antoni Biarnés, que va ser a qui majoritàriament van votar els militants convergents per ser cap de llista.