Un miler de persones reclamen a Berga la llibertat del càrrec electes del Govern català empresonats

La plaça de Sant Pere de Berga s'ha omplert aquest dimecres a la tarda amb un miler de persones que s'hi han aplegat per reclamar la llibertat dels membres del Govern a qui la jutgessa Carmen Lamena ha enviat a presó. La concentració convocava per les entitats sobiranistes ha començat una mica més tard del previst. I s'ha fet en un plaça presidida per la gran grua instal.lada davant de l'edifici consistiorial per les obres d'arranjament de la teulada de la casa gran. Aquesta estructura i l'espai reservat per les obres ocupa un bon tros de la plaça. Per això, la gentada s'ha escampat per les escales de l'església parroquial i també el carrre Buxadé i els altres accesos a l'àgora.

Una representant de l'ANC ha llegit un manifest unitari a través del qual s'ha reclamat la llibertat dels càrrecs electes del Govern de la Generalitat empresonats. "L'actuació d'avui suposa una nova demostració de la manca de qualitat democràtica que viu l'Estat espanyol" que "ha dinamitat 40 anys d'autogovern amb un cop d'estat inèdit a l'Europa democràtica del segle X-XI. Sota l'aparença de l'estat de dret, el govern del PP amb la complicitat del Partit Socialista i de Ciudadanos, ha dissolt el Parlament i ha intervingut totes les nostres competències". Una situació inèdita. "Mai abans, des de la fi del règim franquista, Catalunya havia patit una repressió i una vexació d'aquestes característiques". El manifest denuncia que amb l'empresonament dels representats del Govern català " "a Catalunya ens han segrestat la llibertat de tots perquè l'han tret injustament a homes i dones honorables". El manifest acaba demanant la mobilització "pacifica i tranquil.la " de la ciutadania "per exigir la llibertat dels nostres electes".

El miler de berguedans congregats a la plaça han esclatat en aplaudiments que s'han allargat durant uns 3 minuts. També han corejat crits de llibertat i independència. La concentració s'ha acabat amb el cants de Els Segadors.