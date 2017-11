Berga reivindica el seu patrimoni amb la Nit de les Ànimes i visites guiades

Aquesta és la nit de les ànimes, i si en voleu gaudir us heu de deixar portar a través de la seva història!». Aquesta és la invitació que el capvespre de la vígilia de Tots Sants fa Josep Maria Rossinyol, Rusi, guia cultural, en la Nit de les Ànimes promoguda pel consistori berguedà.

Mig centenar d'ànimes majoritàriament berguedanes de Berga i d'altres pobles de la comarca com Avià i de fora, com del Maresme, s'enfronten al repte que els proposa el guia. «Si hi ha alguna ànima vagant, segur que la troben allà», diu assenyalant amb el dit la zona del capdamunt de la vila, el barri vell, per on transcorrerà la visita.

El punt de trobada és davant la porta d'accés de l'església de Sant Francesc. «Encendrem les espelmes i ens farem passar per ànimes per atraure-les», indica en Rusi rient davant d'un auditori que és format per persones adultes però també per algun menut amb la cara pintada.

Primer apunt. El xifrer que s'alça al costat de la porta del temple. Els grecs creien que aquest arbre tenia connotacions mortuòries i simbolitzava «la dualitat entre el cel i la terra». Com que és un arbre que sempre és verd i alçat, es pensa que podia ajudar les ànimes dels morts a anar cap al cel.

La comitiva arriba a la plaça de sobre el pàrquing de Sant Francesc. S'encenen les espelmes malgrat el ventet i tot el grup fa rotllana al voltant del guia, que explica que temps enrere per la nit de Tots Sants era habitual que s'expliquessin històries, llegendes, per espantar la canalla.

Continua la pujada fins al safareig del Callisot de la Gratella, on el ventet ara és més intens: fa fred. La següent història va passar davant de la font de l'indret. En Rusi explica que, segons el llibre Calaix de Sastre del Baró de Maldà (Rafael d'Amat i Cortada) –que durant la guerra del Francès, entre el 1808 i el 1814 , va fer estada a Berga, a l'edifici del Palau dels Peguera–, un paleta berguedà va fer servir una làpida del castell de Sant Ferran per posar a la font del Callisot de la Gratella. Sembla que al cap d'un temps, el paleta que va fer l'obra va morir en estranyes circumstàncies atribuïbles a la utilització de la làpida.

El nostre guia explica per què Tots Sants es diu Tots Sants, els orígens de la festa i mil curiosistats més mentre recorrem el suggeridor barri vell berguedà.

Ahir, es va fer la segona visita guiada pel pati dels panteons del cementiri municipal de Berga amb el guia Toni Gol. La darrera visita guiada tindrà lloc aquest dissabte, 4 de novembre. Serà nocturna, a partir de les 8 del vespre, al cementiri de la ciutat, on es farà una lectura dramatitzada de la llegenda «El cavaller i el corb».