L'Ajuntament de Berga reclama la llibertat dels Jordis

Per tercera vegada d'ençà de l'empresonament dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalna i d'Ómnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, la corporació berguedana ha fet un minut de silenci per reclamar el seu alliberament. Aquest dijous, fa 17 dies que estan empresonats al centre penitenciari de Soto del Real. Els grups municipals del consistori berguedà van acordar al darrer ple extraordinari, fer aquest minut de silenci just abans de cada sessió plenària fins que siguin posats en llibertat.

Així, just abans de l'inici del ple ordinari d'aquets dijous, tots els regidors llevat de Rosalia Monroy (PSC) s'han posat dempeus al seu escó mostrant un cartell on es reclama la llibertat dels dos Jordis "llibertat presos polítics" amb un eixordador silenci d'un minut. També s'han posat dempeus les persones del públic. Per la seva banda, la regidora socialista Rosalia Monroy s'ha quedat asseguda. Els cartells reclamant la llibertat s'han penjat amb cel.lo davant dels escons que ocupen els regidors.

Aquest dijous l'alcaldessa Montse Venturós ha reclamat també la llibertat dels càrrecs electes del Govern català empresonats.