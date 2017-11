Berga commemora el 42 aniversari de l'accident de la mina de Fígols recordant als 30 minaires morts

L'Ajuntament de Berga ha penjat aquest divendres 3 de novembre del 2017, domassos negres al balcó consistorial per recordar que el mateix dia de fa 42 anys una brutal explosió de grisú va segar la vida a 30 minaires que estaven treballant a l'interior de la mina de La Consolació a Fígols de l'empresa Carbones de Berga.

En un comunicat, l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha afirmat que "avui és un dia trist per a la comarca. El record al nostre passat més immediat i a la nostra essència com a comarca minera marca també la nostra identitat com a berguedans i berguedanes". En aquest sentit, "el record és imprescindible per a conèixer el nostre passat, i per a reivindicar també la memòria d'aquelles persones que van perdre la vida aquell fatídic 3 de novembre". Finalment, Venturós també ha volgut recordar "les mares i els fills que van haver de lluitar i arremangar-se per poder tirar endavant les seves vides després d'haver estat truncades. Avui és un dia per reivindicar també la seva memòria".



L'accident



El 3 de novembre del 1975 es va produir un dels accidents més tràgics de la història de la mineria del carbó al Berguedà. Una explosió de gas grisú a l'interior de la mina de la Consolació, va provocar la mort de 30 persones. Eren miners de Bagà, Berga, Gironella, Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet, Olvan, Sant Julià de Cerdanyola i el vell nucli de Sant Salvador de la Vedella de Cercs. Vint-i-vuit miners van perdre la vida en el moment de l'explosió i dos més van morir els dies posteriors a causa de la gravetat de les ferides de l'accident.

En el comunicat emès pel consistori berguedà, s'afirma que "han passat 42 anys de la tragèdia de Fígols, però el record de les víctimes de la mina continua present a la comarca". Per això, l'Ajuntament de Berga "ha volgut retre homenatge als minaires desapareguts col·locant un domàs de color negre en senyal de respecte a les víctimes i a les seves famílies". Aquest domàs s'acompanya de dos cartells que fan referència a la commemoració del succés. A més, també penja un crespó negre a l'estelada que hi ha situada a la façana de l'edifici.