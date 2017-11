Carles Punyet guanya el primer premi del Concurs de Fotografia del Berguedà

Carles Punyet ha guanyat el primer premi de l'onzè Concurs de Fotografia del Berguedà «Memorial Joan Ribera i Fornells». Enguany, la participació ha crescut notablement respecte a la del 2016. El lliurament dels guardons es va fer dimecres al monestir de Sant Llorenç a Guardiola.

El tema del concurs és el Berguedà, en qualsevol dels seus aspectes, «considerant especialment les imatges que transmeten alguns dels seus trets característics». L'Ajuntament de Guardiola de Berguedà atorga també un premi a la millor fotografia captada dins el seu terme perquè Joan Ribera era guardiolenc.

El segon premi ha estat per a Josep Pont i Roca i els accèssits per a Maria Victòria Planas Salvador i Maria Carme Santaeulària Armengou. El premi Guardiola de Berguedà per a Jordi Rusiñol Rosell i el corresponent accèssit per a Josep Molist i Vilanova.

L'acte va tenir la presència de l'alcalde de Guardiola de Berguedà i alhora conseller comarcal, Josep Lara; de la consellera comarcal de Cultura, Anna Maria Serra, del regidor de Cultura de Guardiola de Berguedà, Boris Lapuerta, i de Maria Victòria Ribera, representant la família Ribera-Fornells.

Un cop lliurats els premis, el batlle guardiolenc va pronunciar la fórmula de convocatòria del Concurs de Fotografia per a l'any vinent, que en serà la dotzena edició. Per cloure l'acte, es van fer dues projeccions inèdites obra de Joan Ribera: Retir efímer i Memòria de Guardiola de Berguedà.