Proclames a favor de Puigdemont a la concentració de la plaça Major

Per segon dia consecutiu la plaça Major de Manresa es va omplir ahir a la tarda per reclamar la llibertat dels membres del Govern empresonats a Madrid, i de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Dijous a la tarda, el mateix dia que la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va decretar l'empresonament, ja hi va haver una concentració. La d'ahir va tornar a omplir la plaça. Un cop es va acabar després d'uns breus parlaments, la major part dels assistents es van dirigir a la manifestació convocada a Sant Domènec.



A la plaça Major es van poder sentir crits a favor de la figura de Carles Puigdemont, a més a més dels crits de «llibertat» o «ni un pas enrere». Hi eren presents membres de l'ANC, Òmnium Cultural, CDR-Manresa i del govern de la ciutat.



El representant de les organitzacions sobiranistes, Josep Camprubí, va donar les gràcies als assistents per continuar mobilitzats, i va assegurar que «s'estan preparant moltes accions que s'anunciaran els propers dies». D'entrada , la vaga general de dimecres vinent i la manifestació a Barcelona del dissabte dia 11 a la tarda, que «esperem que sigui multitudinària», va desitjar.