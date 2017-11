Ramon Minoves ja és el nou portaveu del PDeCAT a Berga

Ramon Minoves ja és el nou portaveu i cap del principal grup municipal a l'oposició, fins ara el de Convergència i Unió. I des del darrer ple municipal, ja del PDeCAT-CDC.

Tal com havia avançat aquest diari dimarts, Antoni Biarnés deixa aquesta funció que ha exercit des de l'inici de l'actual mandat en mans de Ramon Minoves. En el seu dia, Biarnés era militant de Convergència, partit que ha desaparegut i en el qual no milita i tampoc ho vol fer al PDeCAT el seu successor. Per a Biarnés, el més lògic és que sigui el portaveu del grup algú que en sigui militant. «Té aquesta lògica i no cal buscar-hi més raons». Biarnés continuarà de regidor.

D'altra banda, un altre dels temes del ple va ser la proposta d'ERC perquè l'Ajuntament de Berga estudiï «quin reconeixement se li pot fer» al que va ser alcalde de Berga en l'època de la República, Josep Maria Badia Sobrevias, afusellat el 1939. La portaveu d'ERC, Ermínia Altarriba, va fer aquesta proposta després de demanar al Govern de la CUP que reposi les plaques del carrer que porta el seu nom a la ciutat que han estat sostretes, segons va dir Ermínia Altarriba. La portaveu republicana va qualificar aquest fet com «un acte de vandalisme ideològic» per part de persones que tenen «un desconeixement absolut de la nostra història». L'alcaldessa, Montse Venturós, va recollir la proposta d'ERC i va dir que es pot debatre en la comissió que organitza les jornades de memòria històrica anuals que el 2018 se celebraran el febrer.